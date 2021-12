Sempre meno giorni separano la Roma all’apertura del calciomercato invernale. Nuovi scenari in vista in Serie A, con un doppio intreccio con l’Inter.

Il campionato italiano sta vivendo un periodo di pausa natalizia, in attesa di tornare in campo il 6 gennaio. Prima del turno dell’Epifania però ci sarà l’apertura ufficiale della sessione di calciomercato di riparazione. In casa Roma si attendono tante novità, alcune con largo anticipo altre con tempi più dilatati. Un nuovo scenario chiama in causa l’Inter di Simone Inzaghi, che intreccio tra Mou e l’ex tecnico della Lazio.

Il 3 gennaio ci sarà l’apertura della sessione invernale di calciomercato. Tante squadre di Serie A si stanno muovendo in anticipo, tra queste anche la Roma. Tiago Pinto sa quanto sia importante la tempestività nella finestra di trattative di gennaio, per questo si sta muovendo con tempi davvero urgenti. I giallorossi sono ad un passo dal primo rinforzo invernale, sempre più vicino l’arrivo di Maitland-Niles alla corte di Mourinho dall’Arsenal. Il calciatore nasce centrocampista, per poi giocare anche a tutta fascia ed il suo arrivo potrebbe sbloccare anche il calciomercato in uscita dei giallorossi. C’è un doppio intreccio da registrare con l’Inter, come la nostra redazione aveva anticipato ad inizio mese.

Calciomercato Roma, doppio intreccio con l’Inter a gennaio

C’è una doppia pista che vedrebbe giallorossi e nerazzurri contrattare in vista del mercato di riparazione. Da un lato la Roma potrebbe trovare un nuovo rinforzo per la mediana di Mourinho, tramite uno scambio di panchinari. Dall’altro lato i nerazzurri stanno cercando di superare la concorrenza di mezza Serie A, inclusa la Roma.

La mediana giallorossa potrebbe accogliere come rinforzo Matias Vecino. Il centrocampista, nazionale Uruguay come Vina, arriverebbe a Trigoria nell’ambito di uno scambio con Gonzalo Villar. Entrambi i calciatori hanno visto il campo col contagocce in stagione fin qui e la definizione dell’affare potrebbe convenire a tutti. Stessa formula con la quale Marotta sta cercando di aggiudicarsi un obiettivo di tante squadre in Serie A, compresa la Roma, parliamo di Davide Frattesi del Sassuolo. La chiave per assicurarsi l’ex Roma sarebbe uno scambio con Stefano Sensi, da non dimenticare che i giallorossi hanno una percentuale sulla rivendita di Frattesi da parte del Sassuolo.