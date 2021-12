Calciomercato Roma, dalla Spagna sicuri | La trattativa è ancora aperta

Calciomercato Roma, pista riaperta secondo le notizie che arrivano dalla Spagna. In aiuto di Mourinho arriva Laporta

Sembrava potesse essere un’altra trattativa da mandare in archivio con un nulla di fatto. Invece non è ancora così, almeno stando alle informazioni che arrivano dalla Spagna e precisamente da Don Balon, che di solito è vicino agli ambienti del Barcellona.

Qualche giorno fa, il possibile arrivo di Lenglet a Trigoria nella prossima finestra di mercato sembrava ormai essere definitivamente saltato. Nelle ultime ore invece, tutto sembra essersi riaperto. Laporta infatti vorrebbe togliere un pesante ingaggio dal bilancio blaugrana. E anche Xavi sembra essersi convinto di un addio, soprattutto dopo aver ricevuto in regalo Ferran Torres dal Manchester City.

Calciomercato Roma, riaperta la pista Lenglet

Insomma, nonostante Lenglet abbia un contratto con il club spagnolo fino al 2026, potrebbe lasciare la società catalana nelle prossime settimane. E l’operazione, a quanto confermato dal portale iberico, dovrebbe essere solo ed esclusivamente in prestito: sì, perché Laporta non vuole cederlo senza nemmeno recuperare qualcosa del suo investimento negli anni scorsi, e spera che mandandolo a giocare in Italia, potrebbe tornare a essere un difensore importante.

Mourinho quindi potrebbe rinforzare il proprio pacchetto arretrato con il francese che arriverebbe a Trigoria e potrebbe anche liberare Kumbulla in uscita. Sarebbero queste quindi le mosse di Tiago Pinto, che cedendo l’albanese avrebbe già il sostituto. In questo caso, le operazioni, sono strettamente collegate. Solamente con la partenza dell’ex Verona potrebbe arrivare il difensore del Barcellona.