Tra pochi giorni avrà inizio ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. Tanti movimenti si aspettano in casa Roma e spunta una classifica speciale.

Il 3 gennaio si aprirà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. La Roma sta provando a muoversi con tempestività, per rafforzare la rosa a disposizione di Josè Mourinho. Mentre i tifosi giallorossi attendono con ansia l’evolversi delle trattative c’è una speciale classifica che vede la Roma piazzarsi al dodicesimo posto in Europa.

In attesa dell’apertura ufficiale del calciomercato c’è una statistica importante che coinvolge i maggiori campionati europei. Il sito Transkermakt ha stilato uno studio che analizza gli ultimi 20 anni di calciomercato in Europa. I giallorossi hanno speso una cifra ragguardevole, piazzandosi al secondo posto in Italia e al dodicesimo in Europa. In attesa della prossima sessione, con Pinto che cerca di lavorare d’anticipo, ecco il dato che avrà sorpreso più di un appassionato di statistiche.

Calciomercato Roma, in 20 anni spesi 1,4 mld | La classifica europea

Ecco la cifra spesa nell0ultimo ventennio di calciomercato dalla Roma. A rivelarlo lo studio di transfermarkt, secondo cui la società capitolina ha investito 1 miliardo e 400 milioni di euro ed è la 12° società in Europa che ha speso di più dalla stagione 2000/2001 fino ad oggi.

🎄 Buone Feste! 🟡🔴 🎙️ Il messaggio di José Mourinho ai tifosi giallorossi#ASRoma pic.twitter.com/E4PoHVvw1i — AS Roma (@OfficialASRoma) December 24, 2021

Giallorossi che si piazzano al quarto posto in classifica, dietro le tre grandi potenze del nord Italia. Sul podio il Chelsea (2,4 mld ), il City (2,3 mld) e il Real Madrid (2,2 mld), la prima italiana è la Juventus al quinto posto con 2,1 miliardi. L’Inter e il Milan precedono i giallorossi, come vi anticipavamo, con rispettivamente 1,7 ed 1,5 miliardi spesi per le entrate di calciomercato. La classifica europea è indicativa di quanto sforzo sia stato fatto sul fronte delle entrate, purtroppo non accompagnato da risultati che giustifocano tali investimenti. Dopo la stagione 2000/01 nella bacheca giallorossa sono arrivate due Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana. Riuscirà lo Special One nell’impresa di riportare un trofeo a Roma? Tanto dipenderà anche dal calciomercato, gennaio ormai è alle porte.