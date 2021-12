Calciomercato Roma, novità nella lista dei cedibili | Pinto fissa i prezzi

Calciomercato Roma, emergono importanti novità circa il modus operandi dei capitolini atteso a inizio anno.

Il 2021 è praticamente concluso e l’imminenza di gennaio porta con sé il riemergere di responsabilità, buoni propositi e impegni da rispettare. Questo in qualsivoglia categoria professionale, comprese quelle legate al mondo calcistico. Se a Trigoria, in attesa dei tamponi, ci si preparerà al meglio per le prossime partite, non è da sottovalutare nemmeno il lavoro di Tiago Pinto.

Il gm portoghese dovrà nelle prossime ore cercare di accontentare le esigenze di mister Mourinho. La campagna acquisti, come noto a tutti, durerà 30 giorni ma la finalità dell’ex Benfica sembrerebbe quella di assecondare il tecnico connazionale in modo celere. Risulterà fondamentale, infatti, intervenire in modo tempestivo, così da permettere allo Special One di poter lavorare quanto prima con le nuove pedine.

I colpi attesi dalla piazza sono almeno due, soprattutto in seguito alla gestione di José e le dichiarazioni arrivate in questa prima parentesi stagionale. Come sovente ribadito e come emerso dalle parole di dirigenti e tecnico stesso a partire sin dalle sue prime presentazioni alla stampa, servirà però gestire bene anche la questione legata alle uscite.

Calciomercato Roma, il punto sulle uscite: Pinto fissa prezzi e condizioni

Il piano epurativo catalizzato la scorsa estate non è andato male ma, attualmente, sono ancora numerosi i giocatori presenti a Trigoria scarsamente utilizzati o, addirittura, costretti ad allenarsi a parte. Se resta complicato ipotizzare le partenze di elementi quali Fazio e Santon, alcune importanti novità interessano altri giocatori, come riportato da “Il Corriere dello Sport”.

Una delle pedine maggiormente destinate alla sortita sembrava poter essere Marash Kumbulla. Per l’albanese, Pinto, continua però a chiedere una cifra importante, di 20 milioni di euro, dicendosi disposto ad ascoltare solo proposte che interessassero un obbligo di riscatto. Frattanto, Calafiori è ormai vicinissimo alla firma con il Cagliari, dove approderà in prestito secco fino a fine stagione.

Difficile piazzare Diawara, che sarà impegnato in Coppa d’Africa mentre per quanto riguarda il collega di reparto, Villar, ad ora non si registrano i giusti presupposti per accontentare la richiesta giallorossa di 10 milioni di euro. Reynolds sempre più sulla strada che lo porta al Bruges, in prestito gratuito. Alle prese con non semplici riflessioni anche Alessio Riccardi.