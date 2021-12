Calciomercato Roma, Pinto accelera | Incombe il Manchester United

Calciomercato Roma, Pinto accelera: l’affare si potrebbe fare solamente a gennaio perché incombe il Manchester United. Ecco le ultime novità

C’è ancora una possibilità concreta per l’affare. Così come spiegato da Repubblica questa mattina. Ma bisogna accelerare. E Pinto sembra lo stia facendo, trovando clamorosamente come partner nel possibile affare appunto la squadra che detiene le prestazioni del calciatore. Insomma, non è tutto finito.

Il nome è quello del mediano del Marsiglia, Boubacar Kamara, 22 anni, che secondo molti ha un futuro importante davanti. Tanto che molte big d’Europa ci hanno messo gli occhi addosso. Il centrocampista di origini senegalesi ha rifiutato il rinnovo del contratto: non ha nessuna intenzione di rimanere in Ligue 1. Ha già rifiutato la proposta del Newcastle, convinto che qualcosa d’interessante possa arrivare nei prossimi mesi. Ma è questo il punto: i francesi non vogliono perderlo senza incassare nemmeno un euro. E allora, spingono, e anche forte, per un addio a gennaio. Pinto ha fiutato l’affare.

Calciomercato Roma, il gm accelera

Con il Marsiglia ci sono in corso ovviamente diversi affari. Ed è per questo che ha capito – secondo sempre quanto riportato dal quotidiano – di avere margine di trattativa. Ed è per questo motivo che sta parlando da giorni con l’agente Ghilas. Vorrebbe iniziare un’opera di convincimento anche se sa che non sarà facile. Kamara, sa perfettamente che alla fine del campionato il Manchester United gli potrebbe offrire un contratto importante con un ingaggio sicuramente più alto di quello che la Roma potrebbe mettere nel piatto. Insomma, si può fare, senza dubbio, ma rimane una trattativa difficile.