Roma, s’infiamma il derby di calciomercato | Manca un tassello

Calciomercato Roma, sta per scoppiare un vero e proprio derby anche in sede di contrattazioni: le ultimissime.

Ore frenetiche in casa giallorossa, sia sul fronte entrata che su quello legato alle uscite, due piani intrinsecamente sovrapponibili. Pinto, infatti, che sta provando ad intavolare delle trattative che non implichino un esborso cash nell’immediato troppo oneroso, potrebbe trarre nuovo vantaggio anche dalle cessioni di alcune pedine che Mou non considera imprescindibili per il proprio scacchiere tattico.

Una di queste è Bryan Reynolds, al quale lo “Special One” ha concesso soltanto 91 minuti di gioco tra campionato e Conference League; un bottino troppo esiguo per chi, acquistato definitivamente dal Dallas, era sbarcato nella Capitale con ben altre ambizioni. Sullo statunitense classe ‘2001 ha da tempo messo gli occhi il Club Brugge, che però prima di affondare il colpo deve prima risolvere la “grana” Clinton Mata, il cui addio permetterebbe ai belga di “liberare” un posto sulla fascia. Tuttavia, a tal proposito trapela un interessante aggiornamento.

Calciomercato Roma, “intrigo” Reynolds: scatta il derby

Nelle ultime ore, infatti, anche l’Anderlecht avrebbe messo gli occhi su Reynolds, sfruttando la fase di stallo nella trattativa con il Club Brugge, evidenziatosi per il motivo sopra citato: si starebbe per infiammare, dunque, un vero e proprio derby di calciomercato per il laterale a stelle e strisce, il cui addio alla Roma sembra essere sempre più vicino. Il ragazzo, infatti, è alla ricerca di un nuovo club, nel quale possa rilanciarsi a tutti gli effetti, per (ri)trovare quel minutaggio che nella sua breve esperienza in giallorosso gli è mancato. Stando così le cose, un trasferimento in Belgio appare come lo scenario più concreto.