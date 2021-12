Calciomercato Roma, affare a rischio | Nome nuovo in Bundesliga

Calciomercato Roma, l’affare potrebbe saltare: ecco perché Pinto avrebbe cominciato già a vagliare l’alternativa.

Roma protagonista sul mercato. I giallorossi sono alla ricerca delle pedine da consegnare a José Mourinho, che ha espressamente richiesto un nuovo terzino e un centrocampista di “rottura”. Ragion per cui, visto il dietrofront del Manchester United per Diogo Dalot, Pinto ha cominciato a sondare con decisione il profilo di Maitland-Niles, per il quale, però, non è stato ancora trovato un accordo con l’Arsenal.

L’intesa sembrava essere dietro l’angolo fino a qualche giorno fa, ma la fumata bianca è ancora distante, non soltanto per la formula con la quale dovrebbe essere suggellato il trasferimento, ma anche per le ipotetiche cifre dell’operazione. I Gunners vorrebbero un prestito con obbligo di riscatto a 17-18 milioni di euro, mentre la Roma, tra prestito oneroso e diritto di riscatto, non vorrebbe sforare il muro dei 10-12 milioni. La distanza non è stata ancora colmata, e sebbene un accordo di massima con l’entourage dell’inglese sia stato trovato, tuttavia le tessere del mosaico non sono state ancora messe a posto, motivo per il quale i capitolini si sarebbero cominciati a guardare intorno, alla ricerca di possibili soluzioni alternative.

Calciomercato Roma, l’ultima idea porta in Bundesliga: i dettagli

Gli indizi “lanciati” da Flavio Maria Tassotti, intervenuto a Teleradiostereo, farebbero pensare che la Roma abbia cominciato a tastare il terreno per Almamy Touré, maliano naturalizzato francese in forza all’Eintracht Francoforte. A differenza di Maitland-Niles, che nasce come centrocampista ma che poi, in ragione della sua versatilità, è stato dirottato sulla corsia laterale, Touré nasce come terzino puro, ed è comunitario, un dettaglio da non trascurare, dal momento che non precluderebbe l’assalto a diversi profili, soprattutto in mediana, attenzionati da Pinto. La valutazione che l’Eintracht fa di Tourè si attesta su una cifra che si aggira sui 6-7 milioni di euro, e potrebbe entrare nell’ordine di idee di privarsene anche in prestito con diritto di riscatto. Lavori in corso.