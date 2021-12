Calciomercato Roma, addio inevitabile: svolta immediata

Calciomercato Roma, l’indiscrezione che trapela dalla Spagna riapre le porte ad un suo addio immediato. I dettagli.

Che il mercato in entrata della Roma sia direttamente collegato alle varie cessioni che saranno perfezionate, è ormai un dato di fatto. Da alcune pedine Pinto si aspetta di ricavare, infatti, un cospicuo tesoretto già per il costo del cartellino. Da altri, invece, il general manager si auspica di risparmiare qualcosa alla tabella “ingaggi”.

In questa seconda categoria può essere ascritta la situazione relativa a Federico Fazio, ormai sempre più un separato in casa. L’argentino è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2022 che non sarà rinnovato, ma i giallorossi sperano di “chiudere” la partita già prima, anche perché i segnali lanciati sia da Mourinho, sia dalla società, sono stati piuttosto chiari. L’estate scorsa il classe ’87 ha rispedito al mittente le varie offerte ricevute, preferendo restare nella Capitale pur conscio delle difficoltà del caso. Qualche giorno fa era stata ventilata la possibilità che il Napoli, su input di Spalletti, potesse offrire all’ex Tottenham un’occasione simile a quella garantita a Juan Jesus, ma la virata decisa dei partenopei verso altri obiettivi ha rimescolato le carte in tavola.

Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna: nuova pista per Fazio

Stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, e rilanciate più nello specifico da todofichajes.com, avrebbe messo gli occhi su Fazio anche il Cadiz, alla ricerca di tasselli in difesa con cui rintuzzare un reparto arretrato che ha denotato non pochi problemi in questo primo scorcio di stagione. L’esperienza di Fazio sarebbe un toccasana per una compagine a cui manca una guida nel reparto offensivo, e stando alla fonte iberica, si potrebbe optare per una rescissione immediata, in maniera tale da accelerarne l’addio. Il Cadice, però, non sarebbe l’unico club sulle tracce del centrale.