Calciomercato Roma, ritorno di fiamma | Pinto “avvisato”

Calciomercato Roma, Pinto dovrà monitorare con estrema attenzione l’attenzione: la concorrenza in Premier League non manca.

Quella che sta per aprire i battenti è una sessione di calciomercato importantissima per la Roma, nella quale i giallorossi sperano di riuscire ad acquistare quelle pedine attenzionate di comune accordo con José Mourinho.

Le richieste dello Special One sono chiare: un terzino destro polivalente e un mediano abile non solo in fase di impostazione, ma anche e soprattutto ad oscurare le linee di passaggio avversarie. Motivo per il quale i capitolini sono piombati con decisione non solo su Maitland-Niles, ma anche su Boubacar Kamara; ma se per il francese del Marsiglia si aspetta di avere un via libera da qualche cessione, la formula definitiva con l’Arsenal per il poliedrico centrocampista, utilizzabile anche da esterno, non è stata ancora trovata.

La Roma prediligerebbe un prestito con diritto di riscatto, mentre i Gunners preferirebbero che fosse inserito un obbligo. Manca anche l’intesa definitiva per la valutazione complessiva del calciatore, che Pinto valuta, tra prestito oneroso e riscatto, circa 12 milioni di euro, a fronte di una richiesta di 17-18 milioni. Insomma, bisognerà ancora lavorare per trovare la quadra, verosimilmente in tempi brevi, dal momento che, stando alle indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, un altro club continuerebbe a monitorare la situazione relativa al classe ’97.

Calciomercato Roma, anche l’Everton su Maitland-Niles: le ultime

Come evidenziato dal “Daily Mirror“, infatti, i fari dell’Everton continuerebbero ad essere accesi sull’obiettivo della Roma, con i Toffees che “osservano gli sviluppi prima del prossimo mese”. Un segnale di avvertimento chiaro per la Roma, che sarà chiamato ad accelerare i tempi della chiusura dell’operazione per evitare il rischio che si possa ripetere la stessa situazione accorsa, ad esempio, per Granit Xhaka. Difficile dire se l’interessamento dell’Everton possa tramutarsi in un vero e proprio blitz, ma si tratta di una traccia comunque da attenzionare.