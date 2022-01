Calciomercato Roma, inserimento in Premier | Pinto avvisato

Calciomercato Roma, inserimento dalla Premier League che potrebbe ribaltare la situazione. Pinto è avvisato

Da diverso tempo la Roma è alla ricerca di un rinforzo di mercato, in mezzo al campo, da regalare a Mourinho per la seconda parte di stagione. Pinto, insomma, si sta muovendo su diverse piste, cercando di piazzare il colpo migliore per la rosa giallorossa.

E guarda soprattutto in Premier League il general manager portoghese. In casa Arsenal, infatti, c’è Maitland-Niles, l’esterno – che può anche essere impiegato come interno di centrocampo – che potrebbe realmente fare comodo allo Special One. Una trattativa che secondo quanto riportato da alcuni quotidiani italiani sembrava in via di chiusura. Ma dall’Inghilterra, oggi, sembrano di tutt’altro avviso.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Simeone rovina tutto | Colpo e doppia beffa per Pinto

Calciomercato Roma, c’è l’Everton

Secondo il Daily Mirror, nelle ultime ore si è interessato anche l’Everton di Benitez, che potrebbe inserirsi per il suo acquisto. Anche la seconda squadra di Liverpool infatti è alla ricerca di elementi che possano dare una sterzata alla propria stagione. E nel mirino ci sarebbe finito l’inglese. Un piccolo campanello d’allarme per Pinto, che però ancora appare in vantaggio nella corsa a Maitland-Niles visto che si è mosso con largo anticipo.

Un accordo insomma si dovrebbe alla fine trovare anche perché è anche trapelata la formula dell’operazione: un prestito oneroso fino alla fine della stagione e poi un riscatto che sarebbe già stato fissato per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. In ogni caso, serve un’accelerazione affinché tutto possa andare in porto nelle prossime settimane. Anche perché Mourinho comincia a essere impaziente di avere quei rinforzi richiesti a gran voce in questa prima parte di stagione.