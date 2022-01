Calciomercato Roma, Simeone rovina tutto | Colpo e doppia beffa per Pinto

La decisione di Simeone e dell’Atletico Madrid di puntare un possibile obiettivo giallorosso rovina i piani di Pinto: si rischia una doppia beffa.

Il calciomercato, si sa, è imprevedibile. Quello che può accadere nel corso di una sessione di trasferimenti è difficilissimo da prevedere, visto che ribaltoni e sorprese improvvise sono all’ordine del giorno. In particolare la sessione invernale, in cui molti club cercano di intervenire per migliorare le rose nel giro di poche settimane, si presta a colpi di scena inattesi. Per questo riuscire ad agire nel migliore dei modi durante il calciomercato invernale spesso non è semplice.

In casa Roma la consapevolezza di queste possibili difficoltà è nota. Accanto, però, c’è un’altra certezza: quella relativa all’importanza di questo appuntamento. Sfruttare al meglio il calciomercato invernale per rinforzare la squadra e accontentare José Mourinho potrebbe essere decisivo nella corsa al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo non semplice, al quale l’allenatore portoghese non intende tuttavia rinunciare.

Calciomercato Roma, c’è anche Simeone | Rischio doppia beffa

Pinto sa di dover intervenire con assoluta urgenza a centrocampo. Lì Mourinho aspetta l’arrivo di almeno un giocatore di livello. Un mediano di spessore ed esperienza, che possa far crescere la squadra grazie alle sue caratteristiche tecniche e di personalità. Sono tanti i nomi che il dirigente portoghese segue con attenzione, monitorando in particolare le situazioni di quei calciatori in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Tra loro, nelle scorse settimane, si è parlato con insistenza anche di Corentin Tolisso.

Un nome che sembra essere via via diventato meno attuale, in casa Roma, anche se un profilo del genere non può mai sparire del tutto dai radar di un club ambizioso. Campione del Mondo con la Francia, Tolisso è in uscita dal Bayern Monaco e su di lui è cresciuto nel tempo l’interesse di diversi club. Una circostanza che ha reso più complicata un’eventuale trattativa per portarlo nella Capitale. L’ultima squadra iscritta alla lista delle pretendenti, secondo fichajes.com, è l’Atletico Madrid, che sarebbe pronto a battagliare con Barcellona e Real per arrivare a Tolisso. Un bel problema per la Roma, con il rischio di una doppia beffa. L’eventuale arrivo del centrocampista alla corte di Simeone, oltre a far saltare definitivamente la pista che porta al francese, complicherebbe anche la trattativa per cedere Gonzalo Villar all’Atletico. Un addio che farebbe felice la Roma, visto che lo spagnolo non rientra nei piani di Mourinho.