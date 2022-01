Calciomercato Roma, Pinto sorride | Interesse concreto per l’esubero

Calciomercato Roma, Pinto sorride, c’è l’interesse concreto per l’esubero che potrebbe andare in Turchia. Le ultime

Pinto sorride. Perché potrebbe piazzare anche in maniera veloce uno degli esuberi che praticamente ha bloccato il mercato in entrata in estate. Un interesse, confermato nelle ultime ore, che finalmente potrebbe portare a una cessione.

Che poi è quello che vuole il general manager portoghese, che spera di risolvere la questione nel minor tempo possibile. Così da avere anche un certo margine di manovra nelle prossime settimane per regalare allo Special One quegli elementi che servono per cercare di raggiungere gli obiettivi di questa prima stagione in giallorosso dell’allenatore portoghese. Ma andiamo a vedere nel dettaglio di chi si tratta.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Mourinho tradito: ha già lasciato Trigoria

Calciomercato Roma, il Besiktas su Santon

Ci sarebbe l’interesse del Besiktas per Davide Santon. Almeno secondo le informazioni riportate dal giornalista Rudy Galetti. Il club turco è alla ricerca di un esterno difensivo e potrebbe puntare a quello che attualmente è fuori rosa alla Roma. Nei giorni scorsi si sarebbe avvicinato anche il Galatasary, mentre il Paok, così come vi abbiamo riportato in esclusiva noi di AsRomaLIve.it, si sarebbe immediatamente defilato dalla possibile operazione.

Insomma, ci potrebbe essere un derby turco per Santon che mai è entrato nelle grazie di Mourinho, a differenza di quanto successo dieci anni fa quando è stato lo stesso allenatore a lanciare il terzino nel calcio che conta.