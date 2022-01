Calciomercato Roma, tentativo a vuoto: “Ha detto no a Mourinho”

Calciomercato Roma, è emerso il retroscena sulla trattativa sfumata a causa della volontà del giocatore la scorsa estate.

Proviamo a immedesimarci in Tiago Pinto. Siamo a inizio luglio, Mourinho ha firmato il contratto da poco più di due mesi e il suo approdo nella Capitale è previsto nelle prossime ore. L’entusiasmo è tanto ma le responsabilità sono numerose e il tempo stringe. La stagione inizierà fra un mese e mezzo e gli aspetti sui quali lavorare seguono diverse direzioni.

Da un lato c’è l’esigenza di accontentare lo Special One, assecondando quegli aneliti divenuti promesse dopo il summit segreto in quel di Londra. Dall’altra parte c’è urgenza di sfoltire una rosa pregna di esuberi così da aiutare i Friedkin a condurre una campagna sostenibile e di quasi auto-sostentamento.

La wish list dell’ex Tottenham è stata chiara. La squadra gli piace, è forte e presenta plurimi margini di crescita oltre che a costituire un felice ibrido tra gioventù e saggezza. Ecco però che, tra l’entusiasmo generale di una piazza accorsa nella sua quasi interezza a Ciampino, si verificano i primi imprevisti.

Senza voler andare al voltafaccia improvviso di Dzeko, arrivato praticamente a fine estate, restiamo sugli avvenimenti di luglio. Non si è ancora riusciti a trovare un accordo per Granit Xhaka. Come se non bastasse, intanto, uno degli uomini più in forma della passata stagione e dell’Europeo ha appena subito un infortunio grave che lo terrà fuori dal campo per almeno quattro mesi.

Ecco che inizia la ricerca spasmodica di un elemento che ben lo sostituisca, non potendo contare del solo e giovane Riccardo Calafiori.

Si torni, adesso, al presente e si veda quante cose sono cambiate. Spinazzola è sempre più vicino al rientro mentre il numero 13 è con un piede e mezzo in Sardegna.

Sulla corsia mancina è arrivato Matias Vina, protagonista fin qui di una stagione sufficiente, dopo non poche difficoltà incontrate per il suo approdo. Eppure, stando a quanto da poco emerso, il nome dell’ex Palmeiras non è stato proprio uno dei primissimi ad essere stato avanzato da Mourinho al connazionale.

A riferirlo è “La Nazione” che ha sottolineato come in cima alla lista dei desideri ci fosse l’attuale capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi. Questi sarebbe stato contattato direttamente dal tecnico che ha poco dopo ricevuto il “No” da parte dell’ex Inter, giustificando poi i motivi della sua scelta allo spogliatoio. Che subito ha deciso quindi di apporre sul suo braccio la fascia con le iniziali di Davide Astori.