Calciomercato Roma, annuncio su Sky | Ecco la richiesta di Mourinho

Il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti nelle prossime ore, ma la Roma ancora non ha individuato i due rinforzi principali.

Se l’estate scorsa è stato un calciomercato molto difficile per tutti i club mondiali, quello di gennaio lo sarà ancora di più. Purtroppo la pandemia legata al Covid-19 la sta facendo da padrone e tutti i club hanno – chi per un motivo chi per un altro – seri problemi economici.

Per quanto riguarda la Roma il lavoro grosso era stato già fatto la scorsa estate, con la cessione di molti esuberi e la riduzione del monte ingaggi. Per perfezionare la rosa però, adesso il tecnico José Mourinho, si aspetta un ulteriore sforzo da parte della società, con i Friedkin pronti ad accontentarlo. Per questo a lavoro da tempo c’è già il general manager giallorosso Tiago Pinto, il quale sta vagliando molti profili.

Calciomercato Roma, annuncio sul centrocampista

Il centrocampista centrale è una priorità, così come il terzino destro. Rispetto a quest’ultimo però la lista di nomi è più chiara e ristretta. Se prima era Xhaka, poi Zakaria, ora c’è Maitland-Niles, il quale però dopo essere molto vicino adesso si è riallontanato. Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sports’ Clinton Morrison durante ‘Soccer Saturday’, ci sarebbe un nome in cima alla lista dello Special One, ovvero Tanguy Ndombele.

Il centrocampista del Tottenham classe ’96 è un forte desiderio di Mourinho. Ha giocato solamente due partite delle ultime 10, con Antonio Conte che non lo ha impiegato nella vittoria arrivata in extremis contro il Watford di Claudio Ranieri. Nel mercato di gennaio il giocatore francese potrebbe essere ceduto e la Roma potrebbe cogliere l’occasione. Quando il portoghese guidava gli Spurs, Ndombele era uno dei titolari.