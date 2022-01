Calciomercato Roma, finisce tra i cedibili | Bivio per Pinto

Novità importanti arrivano oggi a proposito di un possibile obiettivo di calciomercato della Roma. Ora Pinto deve decidere.

Mancano quattro giorni alla ripresa del Campionato. Giovedì 6 gennaio la Roma sarà in campo a San Siro per sfidare il Milan nella prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Un inizio di 2022 di fuoco, per i giallorossi, che subito dopo saranno chiamati a un altro big match. Domenica 9 allo Stadio Olimpico sarà di scena la Juventus, per un match cruciale per la corsa al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Prima della ripresa del Campionato, però, c’è un altro appuntamento segnato in rosso sul calendario della Roma: l’apertura del calciomercato invernale, fissata per domani. Nei giorni scorsi il General Manager Tiago Pinto e José Mourinho si sono incontrati per pianificare nel dettaglio la strategia da seguire. Arrivare al via della finestra con le idee chiare è fondamentale, anche se spesso gli scossoni improvvisi che caratterizzano il calciomercato possono costringere a modificare in corsa i propri piani.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Pinto coinvolto nell’affare Morata | Ora cambia tutto

Calciomercato Roma, il club lo mette in vendita | Pinto al bivio

Fino ad oggi sembravano chiare le linee guida principali dettate da Mourinho per rinforzare la rosa: l’arrivo di un laterale destro capace di far rifiatare Rick Karsdorp e quello di un centrocampista di spessore ed esperienza sembravano le due priorità assolute del club. E se il cambio di modulo e il recupero di calciatori importanti come Pellegrini potrebbe cambiare leggermente le cose, è evidente che la Roma rimanga intenzionata a cogliere le eventuali opportunità che la sessione invernale potrebbe offrire.

Tra queste potrebbe rientrare un vecchio pallino di José Mourinho. Parliamo di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Chelsea. Secondo quanto riporta oggi The Sun, il mediano sarebbe finito nella lista dei cedibili dei Blues, che sarebbero disposti a lasciarlo partire per poter rinforzare altri reparti. Insieme a lui, il Chelsea vorrebbe cedere anche Hakim Ziyech e Ross Barkley. Una voce che non può non attirare l’attenzione di Mourinho, che già nelle scorse settimane aveva indicato Loftus-Cheek come uno dei possibili obiettivi per il centrocampo. Attenzione, però: l’arrivo del mediano del Chelsea è posto necessariamente in alternativa a quello di Ainsley Maitland-Niles dall’Arsenal. Entrambi sono extracomunitari e la Roma, dopo l’acquisto estivo di Tammy Abraham, ha a disposizione un’unica slot da occupare a gennaio. Pinto quindi è di fronte a un bivio: soltanto uno dei due potrà sbarcare nella Capitale.