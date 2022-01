Calciomercato Roma, riunione Pinto-Mourinho | Deciso il piano per gennaio

Il General Manager e l’allenatore della Roma si sono incontrati per pianificare le strategie in vista del calciomercato invernale.

L’attesa è finita. Dopo settimane di ipotesi, voci, indiscrezioni, il calciomercato invernale aprirà domani i battenti. Un appuntamento atteso dalla Roma, che vuole sfruttare la sessione di gennaio per rinforzare la propria rosa e venire incontro alle richieste avanzate in questi mesi da José Mourinho. Un compito da portare a termine, se possibile, in tempi brevi: giovedì si torna in campo e la Roma è subito attesa da un doppio appuntamento da brividi: prima la trasferta di San Siro contro il Milan, poi il match casalingo contro la Juventus.

Due partite per le quali Mourinho sarebbe felice di avere a disposizione almeno un nuovo innesto. E’ in quest’ottica che va interpretata la riunione che il tecnico portoghese ed il General Manager Tiago Pinto hanno organizzato nei giorni scorsi, a poche ore dalla fine del 2021. I due hanno scelto proprio il 31 dicembre per darsi appuntamento e fare il punto della situazione, in modo da preparare nel dettaglio la strategia da seguire nel corso della finestra di trasferimenti che si aprirà domani.

Calciomercato Roma, l’incontro segreto tra Mou e Pinto | Il piano

Rapidità: la richiesta più importante avanzata da Mourinho riguarda proprio i tempi di conclusione delle trattative. Avere subito a disposizione qualche volto nuovo sarebbe fondamentale, visto il peso delle partite che la Roma si prepara ad affrontare. Ma c’è un’altra novità: nell’elenco di priorità dell’allenatore il laterale destro – il vice Karsdorp – ha scavalcato il centrocampista. Con il cambio di modulo, il recupero di Lorenzo Pellegrini e la crescita di Bove, non è più così certo che la Roma decida di andare con forza su un nuovo mediano. Chi è in rosa potrebbe essere numericamente sufficiente e un nuovo arrivo, a questo punto, potrebbe essere strettamente collegato all’eventuale addio degli esuberi Villar e Diawara.

Sulla fascia rimane fortissima la candidatura di Ainsley Maitland-Niles. Come sottolinea oggi Il Corriere dello Sport, la trattativa per portare nella Capitale il ventiquattrenne non è ancora chiusa. Resta da sciogliere il nodo formula e tra domanda e offerta balla qualche milione. L’impressione, però, è che la volontà di arrivare alla felice conclusione dell’affare sia reciproca. In mediana, detto del cambio di priorità che la Roma si è data in vista di gennaio, rimangono in lista i nomi di Kamara e Grillitsch. Entrambi in scadenza ed entrambi valutati in maniera esagerata dalle rispettive società. Attenzione allora a Lucas Tousart, francese dell’Hertha Berlino che sarebbe felice di cambiare aria a gennaio. Rimane da rispettare, però, la regola d’oro: senza cessioni che finanzino il mercato in entrata, l’arrivo di un centrocampista diventa più complicato.