Calciomercato Roma, concorrenza in Premier | Lo vogliono subito

Domani il calciomercato invernale aprirà ufficialmente i battenti: la Roma prepara il primo colpo della campagna acquisti.

Meno uno all’apertura ufficiale del calciomercato invernale. A partire da domani, e per tutto il mese di gennaio, le società di Serie A potranno concludere nuovi acquisti e depositarne i contratti. Una data che la Roma attendeva da tempo e che arriva appena tre giorni prima della ripresa del Campionato. Giovedì 6 gennaio, infatti, i giallorossi saranno di scena a San Siro per affrontare il Milan: un appuntamento per il quale José Mourinho sarebbe felice di avere già a disposizione almeno un nuovo arrivo.

Non sarà semplice, visto che il tempo a disposizione è poco. Ma la dirigenza, con Tiago Pinto in prima linea, lavora da tempo per accontentare lo Special One. Le necessità più impellenti sono note e riguardano la difesa, dove si cercherà di inserire un laterale destro, ed il centrocampo. Mourinho vuole giocatori pronti sin da subito, capaci di portare personalità ed esperienza da mettere immediatamente al servizio della squadra.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, proposta Real | La risposta di Mourinho

Calciomercato Roma, affare più vicino | C’è l’indizio

Visto il poco tempo a disposizione e la volontà della proprietà di rimandare a giugno gli investimenti più consistenti, durante questa sessione sarà importante lavorare d’ingegno per trovare gli affari giusti, capaci di far quadrare tutti gli aspetti: sia quelli tecnici e più strettamente legati al campo, che quelli economici. Su un punto, in questi mesi, Mourinho ha insistito con la dirigenza: vuole esperienza e qualità. Un innesto capace di innalzare il livello complessivo della squadra.

Non è un caso che tra i nomi accostati alla Roma compaia anche quello di Douglas Luiz, forte centrocampista brasiliano di proprietà dell’Aston Villa. Il suo profilo sarebbe perfetto per le esigenze di Mourinho: tecnica, grinta, esperienza al servizio del centrocampo giallorosso. Un obiettivo però non semplice da centrare, visto che il calciatore piace a diversi club. Tra loro, secondo le ultime informazioni riportate dal quotidiano inglese The Sun, anche l’Arsenal. Il manager dei Gunners Arteta avrebbe individuato proprio in Douglas Luiz il giocatore ideale per rinforzare la mediana londinese, che a gennaio dovrà fronteggiare le partenze di Elneny e Thomas Partey, entrambi convocati per l’ormai imminente Coppa d’Africa.