Calciomercato Roma, Pinto coinvolto nell’affare Morata | Ora cambia tutto

A meno di ventiquattr’ore dall’apertura del calciomercato invernale, l’affare Morata cambia i piani delle big europee. Roma compresa.

Il calciomercato è ormai alle porte. La sessione invernale di trasferimenti aprirà ufficialmente i battenti domani, con la possibilità per le squadre di Serie A di concludere trattative e depositare contratti fino alla fine del mese di gennaio. Per via della breve durata, la finestra invernale è spesso particolarmente imprevedibile. Bastano poche ore per mettere in piedi affari che sembravano impensabili, così come in un attimo possono naufragare trattative che apparivano destinate a concludersi felicemente.

Insomma, se il calciomercato è di per sé imprevedibile, la sessione invernale è spesso ancora più ricca di sorprese. Anche perché i vari club cercano di sfruttare il poco tempo a disposizione per migliorare le proprie rose, magari riparare qualche errore di valutazione commesso in estate. In casa Roma si guarda a questo appuntamento con la consapevolezza di dover cercare di accontentare José Mourinho. Il tecnico è convinto che con qualche rinforzo la rosa giallorossa possa competere fino alla fine per il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato Roma, l’affare Morata cambia tutto | La posizione della Roma

Eppure venire incontro alle richieste del tecnico in questa finestra non sarà facile. La società ha deciso di rimandare gli investimenti più imponenti alla prossima estate e trovare gli incastri giusti per portare nella Capitale rinforzi di spessore non è scontato. In casa Roma si guarda con particolare attenzione a quei giocatori che a giugno vedranno scadere il proprio contratto e agli esuberi delle big europee: è da lì che potrebbero arrivare rinforzi.

In questo senso, però, sembrerebbe complicarsi la possibilità di vedere sbarcare a Roma qualche calciatore ormai fuori dai piani del Barcellona. Pinto aveva osservato con attenzione sia il laterale destro Sergiño Dest che il difensore centrale Clement Lenglet. Entrambi sembrano destinati a lasciare il Camp Nou a gennaio, ma per loro il futuro potrebbe essere ancora in Liga. Con il Barcellona sulle tracce di Alvaro Morata, il cui cartellino è di proprietà dell’Atletico Madrid, l’ipotesi che almeno uno dei due venga offerto ai Colchoneros come parziale contropartita è tutt’altro che da scartare. Soprattutto alla luce delle esigenze del club di Simeone. Trippier potrebbe presto essere ceduto in Premier League, mentre per quanto riguarda i centrali, Felipe vedrà scadere il proprio contratto a giugno. In quest’ottica i due calciatori in uscita dal Barcellona potrebbero interessare non poco.