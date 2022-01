Calciomercato Roma, Pinto scippa il grande ex | Colpo a zero

Calciomercato Roma, Tiago Pinto gioca d’anticipo. Ecco il possibile colpo a parametro zero per la prossima stagione

Vuole giocare d’anticipo il general manager della Roma Tiago Pinto. Non vuole ritrovarsi – com’è successo la scorsa estate – senza riuscire a chiudere quei colpi che sembravano fatti. Stavolta il dirigente della Roma si sta muovendo con i tempi giusti.

C’è il possibile colpo a parametro zero infatti per la prossima stagione. Un’informazione data in esclusiva da calciomercato.it che svela come la società giallorossa si sta muovendo nei confronti di un giovanissimo portiere, classe 2000, che al momento è al Fenerbahce dopo una stagione in prestito al Westerlo. Tornato in Turchia, si è preso una maglia da titolare e non l’ha più mollata.

Calciomercato Roma, Pinto su Ozer

Il profilo che il general manager capitolino starebbe seguendo è quello di Berke Ozer. Il 21enne portiere, come detto, si è preso una maglia da titolare lo scorso ottobre in Turchia dopo che il numero 1 dei Fenerbahce ha subito un infortunio alla spalla. Si è messo, inoltre, subito in mostra, riuscendo a piazzare tre clean sheet tra campionato ed Europa League. Insomma, un elemento che potrebbe crescere ancora alla corte dello Special One.

Ma occhio alla concorrenza. Sì, perché ci sarebbe anche il Benfica – ex squadra del giovane dirigente – pronto a tuffarsi sul portiere. L’obiettivo di Pinto comunque sarebbe quello di riuscire a fargli firmare un precontratto nei prossimi mesi per poi portalo a parametro zero a Trigoria nella prossima stagione, visto che l’estremo difensore va in scadenza e al momento non sembra ci siano i margini per una trattativa di rinnovo. In poche parole si guarda anche la futuro in casa Roma, così com’è giusto in questi momenti particolari dove di soldi ne girano veramente pochi.