Calciomercato Roma, duello con l’Everton | Benitez sfida Mourinho

Continua la ricerca da parte della Roma al centrocampista che ormai da tanti mesi ha richiesto José Mourinho.

L’inizio ufficiale del calciomercato invernale alza la pressione per il general manager giallorosso Tiago Pinto, il quale adesso davvero dovrà andare a caccia del rinforzo nel reparto centrale del campo, dopo il mancato acquisto proprio in quel ruolo la scorsa estate.

Difficile muoversi in condizioni non proprio facili, sia perché ancora tutt’oggi c’è una pandemia mondiale in corso, e sia perché il budget messo a disposizione dei Friedkin per i rinforzi di gennaio non è ampio. Anzi il dirigente portoghese dovrà essere bravo anche in questa sessione a cedere i giocatori che ormai lo Special One non utilizza più o utilizza sempre meno.

Calciomercato Roma, duello con l’Everton

Da qui potrà ripartire il mercato della Roma, prima le cessioni e poi i rinforzi. Uno dei tanti nomi presenti sul taccuino di Pinto è Matías Vecino. Il centrocampista uruguaiano è stato impiegato quasi sempre a partita in corso da Simone Inzaghi, per un totale di 388 minuti tra Serie A e Champions League.

Potrebbe essere un nome interessante in orbita giallorossa, soprattutto per le caratteristiche che lo differenziano da Gonzalo Villar. Infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, qualora l’Inter dovesse cedere sia Sensi che Vecino, a quel punto andrebbe sullo spagnolo in uscita dalla Roma, che andrebbe a fare il vice Brozovic in nerazzurro. Da registrare su Vecino, però, anche l’interesse dell’Everton di Rafa Benitez, con i Toffees che potrebbero pensare ad uno scambio con Digne, osservato speciale dai dirigenti dell’Inter, ma soprattutto in uscita dal club inglese.