Roma femminile, trattativa avviata e scippo al Milan

Roma femminile, l’ultima trattativa che vede coinvolti i giallorossi: il “tradimento” al Milan è servito. Cosa sta succedendo.

Colpo di scena. No, questa volta non ci stiamo riferendo ad un possibile colpo di mercato di Tiago Pinto, che pure ha il suo bel da fare per accontentare le richieste di José Mourinho, ma ad una trattativa sempre più concreta che vede coinvolta la Roma femminile.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, i dissidi tra Ganz, tecnico del Milan, e l’attaccante Giacinti non sarebbero stati risolti, al punto che si starebbe prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi del prestito a stretto giro di posta della giocatrice. In pole position ci sarebbe proprio la Roma, alla ricerca di un innesto con il quale puntellare il proprio reparto, con i giallorossi che potrebbero sfruttare la situazione nell’immediato e concludere quella che sarebbe un’operazione lampo.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, decisione presa | Doppio obiettivo per Pinto

Ore caldissime, dunque. In quest’ottica, la decisione da parte del “Diavolo” di puntare su Martina Piemonte, ex giallorossa, acquistata dalla Fiorentina, assume tutta un’altra valenza. Giacinti a un passo dall’addio, con i capitolini che fiutano il colpaccio: le prossime ore fungeranno, a tal proposito, da vero e proprio spartiacque. Ricordiamo che la Giacinti è legata al Milan da un contratto in scadenza nel 2024, ma i rapporti con l’ambiente si sarebbero deteriorati già da tempo: l’acme della tensione è stato raggiunto nel momento in cui Ganz ha deciso di privarle della fascia da capitano, ora al braccio della Bergamaschi. A nulla, dunque, è valso l’incontro chiarificatore tenutosi nel pomeriggio: con ogni probabilità, sarà addio.