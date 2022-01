Roma, UFFICIALE | Tampone positivo: terzo giocatore con il Covid

La Roma comunica ufficialmente un’altra positività nel gruppo squadra di un giocatore giallorosso.

La pandemia del Covid non si placa, anzi in queste settimane sta raggiungendo l’apice massimo con numeri purtroppo da record di persone contagiate. Non sono esenti ovviamente i giocatori dei club di calcio così come di tutti gli altri sport.

Un inizio di 2022 non facile per la Roma di José Mourinho, non solo perché il calendario non è dalla parte dei giallorossi (trasferta a San Siro col Milan e poi la Juventus all’Olimpico), ma anche perché adesso sono tre i giocatori positivi al Covid nella prima squadra. E’ la stessa società a comunuicarlo tramite il sito ufficiale. Molti club di Serie A e Serie B stanno vivendo un vero e proprio incubo, con alcune squadra addirittura con molti positivi.

Covid Roma, terzo giocatore positivo

Ecco la nota apparsa sul sito del club capitolino: “AS Roma comunica che a seguito dei controlli svolti ieri attraverso i tamponi molecolari, un calciatore – vaccinato – è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare”. Identità del giocatore non confermata per privacy, come per i primi due.