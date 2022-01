Calciomercato Roma, il noto portale nazionale riporta di uno scenario che avrebbe del clamoroso. Questa la ricostruzione.

L’intervista rilasciata da Romelu Luaku negli scorsi giorni ha avuto un’eco clamorosa in tutto il continente. Il belga, ritornato al Chelsea per 115 milioni di euro e dopo aver detto di si ad un ingaggio faraonico, si è infatti definito scontento per la situazione venutasi a creare all’interno delle fila Blues.

Autentico trascinatore e perno dell’Inter di Conte, Big Rom era stato “accusato” da diversi opinionisti italiani di aver over-performato grazie alla grande gestione tattica del leccese e di aver raggiunto livelli che invece non aveva mai rasentato in Inghilterra. Al di là dell’opinabilità delle singole posizioni, c’è però un aspetto che risulta innegabile nella sua oggettività.

L’involuzione ossia rispetto a quel trascinatore ammirato per due anni nel nostro campionato, quasi denunciata dallo stesso protagonista con delle parole non proprio felici (e forse nemmeno intelligenti) nei confronti di mister Tuchel. Questo, a sua detta, gli impedirebbe di esprimersi al meglio.

Il clamore delle sue uscite è stato lapalissiano, soprattutto se si pensa all’amore sciorinato al suo rientro a Londra pochi mesi fa e al fatto che, dopo l’intervista, la sua posizione si sia ulteriormente incrinata. Il tecnico tedesco ha infatti deciso di non convocarlo per la delicata gara contro il Liverpool.

Calciomercato Roma, la bomba di “Libero”: affare possibile?

Per quanto la vicenda sembri tangere unicamente la squadra anglosassone e il club interista, non si può ignorare la suggestione lanciata dal portale “Libero” in queste ore. Essa parte dal presupposto che l’avventura del numero 9 in Blues non sia destinata a continuare. Se a ciò si aggiunge il grande rapporto nato ai tempi di Manchester tra il bomber e Mourinho e la presenza in giallorosso di Tammy Abraham, ecco che sembrano incastrarsi plurimi tasselli di un puzzle che avrebbe del clamoroso.

Stando alla suddetta fonte, infatti, la prossima estate potrebbe concretizzarsi il folle scenario di un approdo di Lukaku all’ombra del Colosseo, con un ritorno alla base di Abraham. Il Chelsea ha per lui fissato un diritto di recompra pari a 80 milioni di euro, in base al quale si potrebbe intavolare uno scambio ex aequo tra i due club.

Ci sono però due importanti aspetti che smorzano il fascino di questa situazione . Il primo riguarda proprio la possibilità di riacquisto da parte degli inglesi, che andrà in vigore solamente nel 2023. La seconda, ovviamente, interessa la questione stipendio. Romelu percepisce 12 milioni di euro annui, quasi il triplo rispetto al tetto salariale imposto dai Friedkin.