Calciomercato Roma, lo vogliono vendere | Pinto scippa il Milan

In casa Roma spunta un importantissimo obiettivo di calciomercato proveniente dalla Premer League. Affare possibile a fine stagione.

Tempo. Riascoltando la conferenza stampa con cui José Mourinho si presentò, pochi mesi fa, al pubblico romanista, la parola “tempo” è una delle più usate dall’allenatore giallorosso. Sin dal suo arrivo, il tecnico ha cercato infatti di chiarire alcuni aspetti del progetto che sta conducendo al fianco di Tiago Pinto e di Dan e Ryan Friedkin. Nessun “instant team“, nessuna campagna acquisti faraonica in stile PSG. Piuttosto una crescita graduale e sostenibile, capace di portare nel giro di qualche stagione la Roma a competere ai più alti livelli.

Obiettivi ambiziosi, testimoniati proprio dalla decisione di puntare su Mourinho in panchina. Uno dei migliori allenatori al mondo per costruire una squadra vincente. Per arrivare lassù servirà un grande lavoro da parte di tutti: l’impegno economico della proprietà, certo. Ma i fondi a disposizione dovranno essere investiti sul mercato nel migliore dei modi, ed i calciatori in rosa valorizzati al meglio. Remando tutti nella stessa direzione.

Calciomercato Roma, clamoroso obiettivo in Premier League

Sessione dopo sessione, quindi, il calciomercato dovrà portare a José Mourinho elementi di crescente valore e funzionali al progetto tattico dell’allenatore. Per questa ragione il lavoro del General Manager Tiago Pinto continua a svilupparsi non soltanto in funzione della finestra di trasferimenti attualmente in corso, ma anche in prospettiva futura. Pianificare le strategie e muoversi con anticipo sugli obiettivi più importanti può essere decisivo per portare a termine alcune trattative.

Ed è proprio in vista della prossima estate che rimbalza oggi dalla Spagna l’indiscrezione su un possibile, grande obiettivo di mercato della Roma. Parliamo di Naby Keita, ventiseienne centrocampista del Liverpool. Il giocatore, pur facendo parte del gruppo Reds capace di vincere una Premier e una Champions League, non ha mai del tutto convinto ad Anfield. Pagato tanto – 60 milioni di euro – per strapparlo al Lipsia nel 2018, Keita ha il contratto in scadenza nel 2023 e un suo addio in estate sembra la soluzione migliore per tutti. Secondo elnacional.cat la Roma sarebbe una delle squadre sulle sue tracce, pronta a intensificare il corteggiamento nei mesi a venire. Attenzione però alla concorrenza: West Ham, Bayern Monaco, Milan e Barcellona sarebbero interessate a Keita, con il club catalano che, ad oggi, viene dato in pole position per il suo acquisto.