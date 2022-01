Milan-Roma, tegola dell’ultim’ora | Ufficiale, positivo al Covid

Milan-Roma, altro colpo di scena: nel corso dell’ultima tornata di tamponi, è emerso una nuova positività. Ecco il comunicato.

Mancano poche ora prima che sia alzato il sipario su Milan-Roma, gara in programma il 6 gennaio, che ha tutta l’aria di essere uno spartiacque di cruciale importanza per le due compagini, alla ricerca di conferme dopo aver chiuso il girone d’andata in modo piuttosto deludente.

Il big del “Meazza”, però, chiaramente non può non risentire delle note vicissitudini sanitarie, con l’aumento drastico del tasso d’incidenza del Covid che sta flagellando anche le squadre di Serie A. In questo senso, c’è un’ultim’ora da attenzionare. Dall’ultima tornata di tamponi effettuati dal Milan, infatti, è emersa un nuovo caso di positività.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, accordo totale | Fissate le visite mediche

Ecco la stringata nota del club rossonero: “Milan comunica che a seguito dei controlli svolti attraverso i tamponi, un calciatore è risultato positivo al Covid 19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate.” Vi terremo aggiornati nel caso in cui si segnalassero ragguagli nel corso delle prossime ore. Una corsa è certa: la situazione sta diventando sempre più insostenibile, e il fatto che, ad esempio, l’ASL di Salerno sia intervenuta in prima persona in vista di un possibile rinvio della gara dei granata, lo testimonia in maniera inequivocabile. Ricordiamo che anche la Roma questa settimana ha dovuto far fronte ai forfait, sempre causa Covid, di Fuzato e Mayoral, tra gli altri.