Si infiamma il calciomercato in casa Roma. Quando sembrava tutto destinato ad un nuovo braccio di ferro è arrivato l’accordo ufficiale. Fissate anche le visite mediche.

Ultim’ora di mercato importantissima in casa Roma. I giallorossi sono pronti ad abbracciare il primo rinforzo ufficiale del calciomercato invernale, ora è stato raggiunto anche l’accordo tra i due club. Fissate anche le visite mediche, ormai ci siamo. Ecco le ultimissime di mercato in casa giallorossa, può sorridere Josè Mourinho.

Ultim’ora di mercato pazzesca in casa Roma. Quando tutti gli indizi lasciavano presagire un nuovo braccio di ferro in Inghilterra si è tutto sbloccato nelle scorse ore. Ve lo avevamo raccontato poco fa, i giallorossi avevano lanciato un ultimatum all’Arsenal. Il club londinese ha preso la palla al balzo e l’accordo trai due club è definito totalmente, secondo quanto rilancia Gianluca Di Marzio. Sono state fissate anche le visite mediche, ormai gli indizi sono evidenti, Maitland-Niles è stato scelto come primo rinforzo per Josè Mourinho.

Calciomercato Roma, accordo totale | Fissate le visite mediche

Secondo quanto riporta l’esperto di mercato di casa Sky, Roma e Arsenal hanno trovato l’accordo per il prestito secco di Ainsland Maitland-Niles. Ancora un volta il duo portoghese Pinto-Mou ha deciso di pescare in Premier League, ennesimo rinforzo dal campionato inglese per i giallorossi.

Già in serata è previsto lo scambio di documenti tra le due società e domani sono previste le visite mediche a Londra. Non siamo davanti ad un nuovo caso Xhaka, questo ormai è evidente. Il duttile calciatore inglese sarà il primo rinforzo invernale della Roma di Mourinho, ormai siamo davvero ai dettagli. L’accordo è stato raggiunto con una formula diversa rispetto ai primi approcci, il giocatore si trasferirà nella Capitale con un prestito secco, sulla base di 500mila euro più altri 500mila di bonus. Il duttile calciatore inglese è pronto a raggiungere Mou per la sua nuova avventura nella Roma.