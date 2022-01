Il girone di ritorno della Roma inizierà nel giorno dell’Epifania contro il Milan, in una partita che potrebbe rappresentare la prima da “ex” di Alessandro Florenzi. L’esterno destro si trova attualmente in prestito al club rossonero, che ha anche il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo alla fine della stagione. Le ultime prestazioni positive aumentano le possibilità di una conferma da parte di Maldini e Massara: non è l’unico incrocio di calciomercato con i rossoneri.

