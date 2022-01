Calciomercato Roma, ecco il secondo colpo | Affare da 5 milioni

La Roma si appresta a piazzare il secondo colpo del suo calciomercato invernale. Tiago Pinto vicinissimo a chiudere una trattativa importante.

Ore cruciali per il calciomercato della Roma. Con la sessione invernale aperta due giorni fa, in casa giallorossa le trattative rimaste sottotraccia nelle scorse settimane stanno finalmente entrando nel vivo. D’altra parte l’indicazione fornita da Josè Mourinho al General Manager Tiago Pinto era stata chiarissima. Rinforzi, sì, ma il più rapidamente possibile. La stagione è lunga, certo, ma la Roma nei prossimi 4 giorni disputerà due gare particolarmente importanti. Avere subito a disposizione dei rinforzi potrebbe essere decisivo.

Una richiesta che la dirigenza giallorossa sta cercando di accontentare. Troppo importanti le prossime due partite contro Milan e Juventus per non cercare di venire incontro a Mourinho, convinto che con un paio di innesti di qualità la Roma possa dire la sua fino in fondo per quel quarto posto che varrebbe un posto nella prossima Champions League.

LEGGI ANCHE: ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, occasione dal Chelsea e sfida al Milan

Calciomercato Roma, chiusura imminente | Affare da 5 milioni

E così mentre le trattative con l’Arsenal per portare nella Capitale Ainsley Maitlan-Niles proseguono spedite, con la fumata bianca che sembra avvicinarsi, Tiago Pinto non smette di lavorare anche in altre direzioni. L’inglese è capace di agire sia da centrocampista che come esterno, una polivalenza che farà comodo a Mourinho. L’allenatore però sarebbe felice anche di accogliere un centrocampista puro: obiettivo su cui la dirigenza lavora da tempo.

Secondo le ultime voci, lo Special One potrebbe essere accontentato molto presto: il portale spagnolo todofichajes.com è infatti convinto che l’arrivo di Boubacar Kamara dall’Olympique Marsiglia sia ormai a un passo. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto ed il club transalpino si è ormai rassegnato a perderlo a gennaio, per scongiurare una sua partenza a parametro zero a fine stagione. Le trattative con la Roma sono iniziate da giorni e, complici gli ottimi rapporti tra i due club, sarebbe stato trovato un accordo. Il centrocampista dovrebbe diventare un nuovo giocatore giallorosso molto presto, a conclusione di un’operazione da circa 5 milioni di euro.