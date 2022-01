Calciomercato Roma, accordo totale per Oliveira | Tutte le cifre

Calciomercato Roma, accordo totale per il centrocampista del Porto Oliveira: cifre e dettagli. L’affare è praticamente in chiusura

Un colpo di coda di Tiago Pinto con l’aiuto del potente procuratore Mendes. Un’accelerata nell’operazione che ha permesso al general manager portoghese di chiudere, praticamente, per il centrocampista del Porto Sergio Oliveira.

L’ormai ex del Porto – ci sbilanciamo sì, dovrebbe essere davvero lui il nuovo innesto in mezzo al campo per lo Special One -dovrebbe arrivare a Trigoria nei prossimi giorni. Anche perché secondo quanto riportato dal giornalista Sepulveda, le parti hanno trovato un accordo praticamente su tutto. Ecco le cifre e i dettagli di un’operazione davvero importante.

Calciomercato Roma, le cifre per Oliveira

Sergio Oliveira dovrebbe arrivare nella Capitale in prestito con diritto di riscatto. Nel momento del passaggio alla Roma, la società giallorossa dovrebbe versare nelle casse del Porto 1,5 milioni di euro. Il riscatto sarebbe fissato intorno ai 18 milioni: 15 fissi, più altro 3 che dovrebbero arrivare in base al raggiungimento di alcuno bonus. Insomma, sembra davvero tutto fatto. E sembra davvero arrivato il momento per lo Special One di esultare: il centrocampista tanto richiesto è in arrivo. Finalmente anche.

Poi toccherà ovviamente agli altri colpi: vale a dire l’esterno in entrata – la sensazione è che anche per Maitland-Niles si è ai titoli di coda – e poi a quelli in uscita. Con Villar e Diawara che rimangono sempre, soprattutto in questo momento con l’arrivo di di un nuovo centrocampista, con le valigie in mano. Insomma, inizia a prendere forma la Roma che dovrà affrontare la seconda parte di stagione. Una squadra, quella giallorossa, che con questi due innesti alza sicuramente il livello qualitativo della rosa.