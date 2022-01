Milan-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani | Mou ha deciso

Milan-Roma, ecco le probabili formazioni dei quotidiani sportivi. Le decisioni di Mourinho nel giorno della ripresa

Sarà una giornata di Serie A monca. Il Covid “arbitra” praticamente e decide chi gioca o meno. Di mezzo, purtroppo, ci sono anche le Asl, che hanno bloccato diverse squadre che non sono nemmeno partite. Insomma, arrivare alla fine inizia a diventare un problema.

Fortunatamente questo problema al momento non ha toccato la Roma. Stasera la squadra di Mourinho scenderà in campo contro il Milan in una gara sulla carta difficile. Anche se Pioli deve fare i conti anche con lui con il Covid dopo le tre positività annunciate nella giornata di ieri. Lo Special One invece ha tutti o quasi a disposizione. Recuperato Pellegrini con il capitano che torna in campo dopo aver saltato l’ultima parte del 2021.

Milan-Roma, le probabili formazioni

Secondo la Gazzetta dello Sport la Roma scenderà in campo ancora una volta con il 3-5-2: un sistema che il tecnico giallorosso ha utilizzato nell’emergenza e che sembra aver dato quell’equilibrio che è mancato in qualche momento. Davanti a Rui Patricio, ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez. Largo a destra ovviamente Karsdorp, a sinistra invece Vina. Pellegrini – che è in ballottaggio con Mkhitaryan comunque – e Veretout agiranno ai lati di Cristante. Davanti Tammy Abraham e Nicolò Zaniolo.

Stessa formazione anche per il Corriere dello Sport: insomma, a quanto pare, Mourinho ha decisamente le idee chiare per questa gara che segna il ritorno in campo dopo la pausa per le festività natalizie.

Andando invece a dare uno sguardo a quella del Milan, ci sarà la prima volta di Florenzi da ex. L’esterno giocherà come terzino destro nella difesa a quattro rossonera, davanti a Maignan e al fianco di Kalulu, Gabbia e Theo Hernandenz. Tonali e Bakayoko dovrebbero comporre la coppia di centrali in mezzo al campo, con Messias, Diaz e Saelemaekers alle spalle di Ibrahimovic.