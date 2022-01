Si accende il calciomercato italiano, cambiano velocemente gli scenari. Il rinforzo che arriva dalla Germania coinvolge anche la Roma nel settore offensivo.

Il calcio italiano è pronto a tornare in campo per la prima giornata del girone di ritorno. Con l’enorme incognita legata alla pandemia e tante attenzioni che si riversano sul calciomercato invernale. Fioccano i colpi in Serie A, scatenando diversi effetti domino. L’ultimo rinforzo in arrivo dalla Bundesliga cambia gli scenari in attacco, coinvolgendo indirettamente anche la Roma.

La Roma è pronta per vivere un mese fondamentale per misurare le ambizioni stagionali. Domani i giallorossi sono attesi dal primo big match dell’anno solare, senza dimenticare l’emergenza Covid che ha colpito il calcio italiano. Pochi minuti fa l’ultima tegola in casa Milan, tripla positività riscontrata nel gruppo squadra in vista del match di domani a San Siro. Non solo il campo ad attirare le attenzioni dei tifosi giallorossi, fari puntati anche sulla sessione invernale di calciomercato. Un ritorno dalla Bundesliga scompiglia le carte in tavola anche per i giallorossi, ecco le ultimissime.

Calciomercato Roma, rinforzo dalla Bundesliga | Cambia tutto in attacco

Ore caldissime in casa giallorossa sul mercato. Non solo colpi in entrata per Tiago Pinto, il general manager giallorosso sta lavorando anche per sfoltire la rosa dai molti esuberi. L’ultimo acquisto, fatto a sorpresa dalla Fiorentina, ribalta completamente lo scenario nel settore offensivo della Roma, ecco il motivo.

La squadra toscana si è assicurata dalla Bundesliga l’attaccante Piatek, bruciata la concorrenza del Genoa che aveva tentato un suggestivo ritorno sotto la Lanterna. Il polacco è pronto a tornare nel campionato italiano, il giocatore sarà a Firenze già nelle prossime ore per sostenere le visite mediche. Questo cambia tutto sul fronte cessioni nella Roma, erano mesi che il club viola era segnalato sulle tracce di Borja Mayoral. Ora le strade sono due, o una cessione confermata – probabile all’estero – o una nuova chance nel girone di ritorno a Trigoria. L’attaccante spagnolo, di proprietà del Real Madrid, aspetta di capire cosa gli riserverà il futuro prossimo.