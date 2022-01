Si infiamma il calciomercato invernale in casa Roma. C’è la regia di Mendes, che può sfruttare una promessa fatta per regalare il nuovo rinforzo a Mou.

E’ iniziato un mese infuocato in casa Roma. Tra calciomercato e ritorno in campo in Serie A sono giornate febbrili per i tifosi giallorossi. In attesa del primo rinforzo ufficiale c’è una nuova conferma su un probabile rinforzo per il nuovo centrocampo della Roma. Fa tutto Mendes, il procuratore è pronto a sfruttare la promessa fattagli.

Sono giornate concitate in casa Roma ed in tutto il calcio europeo. A due giorni dall’apertura ufficiale del mercato invernale, ed alla vigilia del ritorno in campo in Serie A, giungono nuove conferme per i giallorossi. Tiago Pinto è al lavoro da tempo per regalare i rinforzi auspicati da Josè Mourinho, cercando di intervenire con tempestività sul mercato. C’è una nuova conferma su un asse tutto portoghese, dietro ci sarebbe la regia di Jorge Mendes. Il procuratore ha in mano una promessa fattagli dal club, che può dare il definitivo via libera al colpo mancato la scorsa estate.

Calciomercato Roma, promessa fatta a Mendes | Via libera per il colpo

Durante il mercato estivo per la Roma si era fatto anche il nome di Sergio Oliveira, profilo che torna con prepotenza anche nella finestra invernale. Finora il 29enne centrocampista del Porto ha collezionato 5 gol in 24 presenze stagionali. Come appreso dal sito maisfutebol.iol.pt il club lusitano e quello giallorosso hanno riallacciato i rapporti per consegnare il nuovo centrocampista a Mou.

La pista portoghese era stata già tracciata la scorsa estate, come la nostra redazione vi aveva ampiamente raccontato. Ora i rapporti potrebbero intensificarsi con decisione, valutando anche le ultime 4 panchine del centrocampista. Inoltre, aspetto fondamentale, il presidente del club portoghese ha promesso la cessione al ragazzo e al suo agente Jorge Mendes in caso di offerta importante. I giallorossi stanno cercando di strapparlo al Porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il nuovo centrocampista per Mou potrebbe arrivare da un asse portoghese al cento per cento.