Milan-Roma, ultim’ora ufficiale | Tre positivi al Covid

Il campionato italiano è pronto a ripartire con l’enorme incognita legata alla pandemia. Nuovo allarme in casa Milan, tre nuovi positivi al Covid.

Tegola dell’ultima ora in casa Milan, cattive notizie per Stefano Pioli. E’ stata comunicata ufficialmente una tripla positività al Covid nel gruppo squadra, non ci saranno nella sfida di domani contro la Roma. Le ultimissime in vista del big match di San Siro.

Ultim’ora che fa tremare i tifosi rossoneri. Il Milan ha appena comunicato ufficialmente di aver riscontrato una tripla positività al Covid nel gruppo squadra. Tegola dell’ultima ora per Stefano Pioli, già costretto a rinunciare a diversi elementi della rosa rossonera. Ecco il comunicato ufficiale: “AC Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al Covid-19. I giocatori stanno bene e seguiranno il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie. Tutta la squadra nella giornata di domani verrà sottoposta a tamponi secondo disposizioni di Ats”.

Milan-Roma, tegola dell’ultima ora | Tre positivi al Covid

Nuove assenze da registrare per Stefano Pioli, già costretto a rinunciare a diversi elementi tra i titolari. Condizione condivisa da quasi tutte le squadre di Serie A, stanno fioccando richieste di annullamento gare in vista di domani. Nuovo allarme in casa rossonera, grave tegola dell’ultima ora in vista del primo big match del 2022.

Secondo quanto riportao da Sky, potrebbe esserci qualche indizio sull’identità dei tre calciatori positivi. Nulla di ufficiale ma nella seduta odierna di allenamento non si sono visti Calabria, Romagnoli e Tomori. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, la Serie A sta vivendo un vero e proprio incubo legato ai nuovi contagi da Covid.