Voti Milan-Roma 3-1, Zaniolo e Ibanez flop | Si salvano solo in due

I giallorossi escono sconfitti da San Siro. Vince il Milan di Stefano Pioli grazie al rigore di Giroud e alle reti di Messias e Leao. Ecco i voti.

Non inizia bene il 2022 della Roma, che esce sconfitta per 3-1 dal Meazza con ben due espulsioni che costeranno caro per la sfida di domenica pomeriggio contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Una brutta prestazione quella della compagine di José Mourinho contro i rossoneri nella prima giornata di ritorno del massimo campionato. A salvarsi sono veramente in pochi, anzi solamente in due. L’ottima prova di Rui Patricio, che para anche un rigore a Zlatan Ibrahimovic nei secondi finali, non basta alla disastrosa difesa giallorossa. Smalling ha svolto di per sé una buona partita, ma sul finire si fa superare da Leao, che è comunque più veloce.

Voti Milan-Roma 3-1

L’altro calciatore che raggiunge ampiamente la sufficienza è Lorenzo Pellegrini, il quale davanti è l’unico che fa registrare qualcosa. Malissimo Zaniolo e Ibanez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 8; Florenzi 6.5 (77′ Conti sv), Kalulu 6.5, Gabbia 6, Theo Hernandez 7; Tonali 7.5, Krunic 6 (64′ Bakayoko 6); Messias 6.5, Brahim 6, Saelemaekers 6 (64′ Leao 6.5); Giroud 6 (77′ Ibrahimovic 5)

A disp.: Mirante, Nava, Stanga, Maldini, Rebic.

All.: Pioli 7

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 7, Mancini 3, Smalling 5.5, Ibanez 3; Karsdorp 3, Mkhitaryan 4.5, Veretout 4 (71′ Cristante 5), Pellegrini 6.5 (71′ Felix 5.5), Vina 4 (71′ El Shaarawy 5.5); Zaniolo 4 (85′ Carles Perez sv), Abraham 5.5 (75′ Shomurodov sv).

A disp.: Boer, Mastrantonio, Kumbulla, Calafiori, Villar, Bove, Zalewski.

All.: Mourinho 5

Marcatori: 8′ Giroud rig., 17′ Messias, 40′ Abraham, 82′ Leao

Ammoniti: Abraham, Zaniolo, Theo Hernandez, Karsdorp, Krunic, Cristante

Espulsi: 74′ Karsdorp, 93′ Mancini