Milan-Roma, Mourinho lo sostituisce | Ecco la rezione

L’attaccante giallorosso è stato sostituito nell’ultimo quarto d’ora da José Mourinho durante la sfida contro il Milan.

In una gara ricca di tensioni quella contro i rossoneri, la Roma esce sconfitta dallo Stadio San Siro. Intanto proprio sul finire è arrivata la sostituzione dello Special One.

Al minuto 75 infatti, Tammy Abraham è stato sostituito. Al suo posto è entrato Eldro Shomourodov. L’attaccante inglese però non ha preso bene questa scelta, che l’allenatore portoghese ha preso anche per l’espulsione di Rick Karsdorp per doppia ammonizione, complice l’inferiorità numerica.

Milan-Roma, Abraham sostituito | La rezione

Proprio l’ex giocatore del Chelsea una volta uscito ha scosso più volte la testa. Una partita giocata dove ha trovato si il gol del momentaneo 2-1, ma anche una partita fatta di alcuni errori. Domenica pomeriggio ci sarà la Juventus di Massimiliano Allegri allo Stadio Olimpico. Insomma un po’ di luci e ombre sulla prestazione dell’inglese.