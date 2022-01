Calciomercato Roma, “Mourinho lo vuole” | Altro colpo in Premier League

Calciomercato Roma, “Mourinho lo vuole” dicono dall’Inghilterra. Ecco un atro possibile colpo in Premier League

Va in scadenza il prossimo giugno, ma il club d’appartenenza ha un opzione di rinnovo per un’altra stagione. Ma, stando alle notizie che arrivano dall’Inghilterra, davanti a un’offerta di almeno 15 milioni di euro, potrebbe essere ceduto subito.

Piace a Mourinho, che lo voleva anche al Tottenham. E adesso lo Special One lo vorrebbe portare a Trigoria per la prossima stagione. Il profilo è quello di Cantwell del Norwich, centrocampista esterno, che può anche fare il centrale, di anni 23, e che sarebbe entrato anche nel mirino del Newcastle in Premier League. Anche se appare difficile che venga ceduto ai bianconeri d’Inghilterra, visto che entrambe le formazioni si giocano una permanenza nel massimo campionato inglese che appare assai difficile.

Calciomercato Roma, Cantwell obiettivo dello Special

Leicester e Manchester City ci avevano anche provato nel 2002 – scrive givemesport – ma poi avevano deciso di virare verso altri obiettivi. Ed era anche in quel momento che lo Special One lo aveva messo nel mirino, quando allenava gli Spurs. Ma la richiesta era apparsa eccessiva. Adesso però le cose potrebbero cambiare, anche in caso di rinnovo, potrebbero bastare 15 milioni per strapparlo al club di Premier. Si potrebbe trattare di un’affare decisamente importante per il prossimo anno. Anche perché, a gennaio, non se ne parla proprio, visto che il posto di extracomunitario se lo è preso Maitland-Niles: il contratto è stato depositato già in Lega e l’ex Arsenal dovrebbe arrivare nelle prossime ore nella Capitale.

Insomma, Pinto guarda al futuro e lo fa cercando ancora di pescare in Premier: dal campionato inglese, oltre l’ultimo colpo, sono già arrivati Abraham e Rui Patricio. C’è alchimia, in poche parole, con i calciatori che giocano Oltremanica.