Roma-Juventus, arbitra Massa | Tensione con Mou nell’ultimo precedente

Roma-Juventus, ufficiale la designazione, arbitra Massa: tensione con Mou nell’ultimo precedente con il direttore di gara.

Si torna subito in campo, senza tregua, e senza soluzione di continuità. La Roma di Mourinho domenica ospita la Juventus di Massimiliano Allegri. Due squadre che vengono da due risultati tutt’altro che positivi. I giallorossi hanno perso a Milano, i bianconeri hanno pareggiato in casa contro un Napoli decimato. Insomma, a entrambe servono punti.

Intanto l’Aia ha diramato le designazioni ufficiali per la sfida dell’Olimpico. L’arbitro sarà Massa. Gli assistenti Carbone e Peretti. Quarto uomo Giua, al Var di Paolo, Avar invece sarà De Meo. Dopo le polemiche di ieri dello Special One proprio nei confronti di chi sta dietro al monitor, mette pressione anche a chi dovrà chiamare l’arbitro in caso di una decisione controversa.

Roma-Juventus, l’ultimo precedente di Massa

L’ultimo precedente di Massa con la Roma è fresco. Il direttore di gara ha infatti arbitrato la gara contro il Napoli di Spalletti. Non sono mancate le polemiche e anche i momenti di tensione, soprattutto con i due allenatori. Sia il tecnico giallorosso che quello azzurro infatti sono stati espulsi. Il portoghese durante la partita dopo aver scalciato una bottiglietta per una decisione non apparsa corretta; l’italiano invece si è beccato il rosso alla fine della sfida dopo essere andato a chiedere delle spiegazioni. Insomma, la tensione è stata veramente alta.

E probabilmente sarà così anche nel tardo pomeriggio di domenica. La gara è assai importante. Anche per via degli episodi dell’Allianz con un gol tolto a Abraham e un rigore assegnato con troppa frettolosità nella stessa azione.