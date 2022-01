Calciomercato Roma, primo acquisto UFFICIALE | Contratto depositato

In casa Roma si può festeggiare l’ufficialità del primo colpo del calciomercato invernale. Visite mediche superate e contratto già depositato in Lega.

La Roma apre il suo 2022 con una sconfitta sul prato di San Siro, contro il Milan. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca ai tifosi giallorossi, ancora una volta arrabbiati per una serie di decisioni arbitrali che si possono, come minimo, definire discutibili. La concessione del rigore con cui i rossoneri si sono portati in vantaggio appare dubbia, così come molte perplessità rimangono nel rivedere le immagini relative al contatto tra Zaniolo e Tonali in area milanista.

La sconfitta di San Siro, nonostante la delusione, non pregiudica il prosieguo del campionato giallorosso. José Mourinho crede fermamente nella possibilità di lottare fino in fondo per quel quarto posto che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Tanto più che l’allenatore portoghese attende dal calciomercato invernale qualche novità che possa rendere la rosa a sua disposizione più competitiva.

Calciomercato Roma, ci siamo | Contratto depositato

L’allenatore giallorosso ha insistito nelle scorse settimane non solo sulla necessità di rinforzare la rosa con almeno un paio di innesti, ma sull’urgenza di farlo in tempi brevi. Gli appuntamenti di inizio 2022 sono importanti per la Roma e poter contare sui nuovi innesti potrebbe essere decisivo. Dopo la partita di ieri, poi, l’urgenza è divenuta ancor più evidente per via dell’espulsione di Rick Karsdorp. L’olandese sarà squalificato contro la Juve: un bel problema per l’allenatore portoghese.

Buone notizie arrivano però dal calciomercato. Il General Manager Tiago Pinto si è impegnato per accontentare Mourinho e garantirgli sin dalla prossima giornata la disponibilità di almeno un nuovo elemento. Parliamo di Ainsley Maitlan-Niles, il cui arrivo alla Roma è già stato definito ufficialmente. La società giallorossa ha infatti già depositato il contratto del calciatore, in arrivo dall’Arsenal. Lo sbarco del centrocampista a Roma è dunque ufficiale: Maitland-Niles ha già sostenuto le visite mediche ed è ufficialmente un calciatore giallorosso. Arriva in prestito fino a fine stagione: l’operazione non prevede alcun diritto di riscatto.