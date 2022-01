Calciomercato Roma, effetto domino in Serie A | Pronto l’assalto

Calciomercato Roma, effetto domino in Serie A. Se l’operazione andasse in porto, ecco pronto l’assalto. Sorride Pinto

Si è entrati in pieno calciomercato. E allora la Roma – che ha già piazzato il colpo Maitland-Niles ed è pronta a chiudere per Oliveira del Porto – pensa anche alle possibili uscite. Non solo di quegli elementi che Mou non vede. Ma anche di altri che pesano sul bilancio. In un momento così delicato sotto il profilo economico, è importante stare attenti a tutti.

Pinto, insomma, cercherà di piazzarne il più possibile. E potrebbe anche entrare in un effetto domino nella massima serie. Sì, perché secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Udinese potrebbe fare un “regalo” al general manager portoghese. I bianconeri di Pozzo infatti sarebbero interessati a Izzo del Torino.

Calciomercato Roma, Cairo pronto all’assalto

Qualora ci fosse questa uscita, non ci sono dubbi che il Toro dovrebbe prendere qualcuno per aiutare Juric nelle proprie scelte. E potrebbe tornare nuovamente all’assalto per Kumbulla. Il difensore albanese infatti già nelle scorse settimane era stato accostato alla società granata. Una pista che sembrava essersi raffreddata ma che potrebbe tornare rovente nello spazio di poco tempo. Soprattutto, come detto, se Izzo dovesse accettare l’offerta dei bianconeri friulani.

Lo spera Pinto, senza dubbio. Così da riuscire a piazzare qualcuno. Kumbulla comunque rimane sempre in uscita, così come Villar, Diawara. Dopo aver accontentato Mou, la sensazione è che adesso il gm si possa concentrare ulteriormente su queste operazioni.