La Roma dopo la batosta di San Siro contro il Milan proverà a risollevarsi contro la Juventus, che pure ha iniziato male il 2022 con un risicato pareggio contro il Napoli decimato dalle assenze. Tutti e due i club in questa finestra invernale di calciomercato non possono mettere mani al portafoglio, e infatti come confermato dall’operazione Naitland-Miles il general manager Tiago Pinto sta lavorando soprattutto sui prestiti. In vista della prossima stagione ci sono però parecchie occasioni ghiotte tra i parametri zero, ecco così che le sfide con la Juventus si infiammano.

GUARDA IL VIDEO!