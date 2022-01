Calciomercato Roma, sprint per l’accordo | Spunta la data

Calciomercato Roma, la fumata bianca sembra essere sempre più vicina: ecco la data in cui potrebbe essere formalizzata l’intesa.

La brutta sconfitta di San Siro ha messo in evidenza ancora una volta le lacune di una squadra che soprattutto a centrocampo non può prescindere dalla qualità e dal carisma di Lorenzo Pellegrini, che sovente sembra predicare nel deserto.

E dunque, al di là delle polemiche arbitrali per una gestione complessiva della partita che ha fatto discutere, la Roma è chiamata a correre ai ripari anche sul mercato. Dopo aver chiuso l’affare con l’Arsenal per Maitland-Niles, che potrebbe accomodarsi in panchina nella super sfida dell’Olimpico contro la Juventus, il general manager non si ferma, e spera di trovare la fumata bianca con il Porto per quanto concerne la situazione legata a Sergio Oliveira, con il quale sarebbe già stato trovato da tempo un accordo.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, ritorno di fiamma | Fari sul gioiello giallorosso

I giallorossi sono disposti a corrispondergli circa un milione di euro di ingaggio fino a giugno, mentre le cifre dell’operazione oscillano tra i 17-18 milioni di euro, tra prestito oneroso e diritto di riscatto. La resistenza dei Dragoes, recalcitranti all’inizio a privarsi una figura carismatica come Oliveira, stanno per essere vinte, anche se chiaramente il fattore “ambientale” non può non essere evidenziato, con il calciatore molto amato dalla sua tifoseria.

Calciomercato Roma, Sergio Oliveira a un passo: ecco quando si chiude

Dettagli che dovrebbero essere bypassati nel rapido volgere della settimana, al punto che, stando a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport“, l’affare potrebbe chiudersi già nel week end, con Mourinho che aspetta l’assistito di Jorge Mendes a braccia aperte. Va detto che un input decisivo alla trattativa è stata data dalla promessa fatta dal presidente del Porto al suo centrocampista: se gli fosse arrivata un’offerta interessante, lo avrebbe liberato. E l’offerta è arrivata: sono ore decisive per lo sbarco di Oliveira nella Capitale.