Calciomercato Roma, la decisione che fa saltare tutto

Mentre la Roma si prepara a sfidare, domani pomeriggio, la Juventus, arriva una novità importante in chiave calciomercato.

Archiviata la sconfitta di San Siro contro il Milan, la Roma ha già domani l’occasione per voltare pagina e rilanciarsi. Allo Stadio Olimpico sarà infatti di scena la Juventus di Massimiliano Allegri, diretta concorrente dei giallorossi nella corsa al quarto posto. José Mourinho è consapevole dell’importanza del match di domani: la battuta d’arresto contro i rossoneri non pregiudica le ambizioni romaniste, ma il margine di errore adesso è ridotto allo zero.

Nonostante la stagione sia soltanto a metà, perdere ulteriore terreno nei confronti del treno delle prime quattro in classifica potrebbe complicare non poco i piani del tecnico. Mou è convinto che, anche grazie a un paio di innesti durante il calciomercato, la Roma possa dire la sua fino in fondo. L’obiettivo è ambizioso, ma centrare la qualificazione alla prossima Champions League rappresenterebbe un tassello importante nel progetto dei Friedkin.

LEGGI ANCHE: Roma-Juventus, tegola Mou | Tampone positivo e niente big match

Calciomercato Roma, decisione a sorpresa | Tutto rinviato

Non a caso nelle scorse settimane José Mourinho ha insistito con la dirigenza sull’importanza del calciomercato invernale. Secondo l’allenatore inserire subito elementi pronti per dare il proprio contributo potrebbe rivelarsi decisivo. Il primo acquisto è già realtà e potrebbe essere fondamentale sin da domani: Maitland-Niles, infatti, appena sbarcato nella Capitale potrebbe essere lanciato titolare da Mourinho contro la Juve, vista la squalifica di Karsdorp. Intanto, però, si continua a lavorare anche sul fronte del centrocampista.

In questo senso le ultime ore sono state caratterizzate dal ritorno di fiamma per Sergio Oliveira. Il centrocampista portoghese piace molto e pare aver scalzato anche la candidatura di Boubacar Kamara. Il francese dell’Olympique Marsiglia, per altro, avrebbe preso nella giornata di ieri una decisione abbastanza sorprendente. Nonostante il fitto corteggiamento da parte di diversi club europei, il giocatore avrebbe deciso di rimanere in Francia fino a fine stagione, per poi poter firmare un nuovo contratto a parametro zero. Lo riporta calciomercato.com. La scelta del ragazzo ha spiazzato lo stesso presidente del Marsiglia Longoria, pronto a cederlo per monetizzare il suo addio. In questo senso, Roma e Olympique erano decisamente vicine e la trattativa sembrava ben avviata, anche grazie agli ottimi rapporti maturati in occasione delle cessioni di Pau Lopez e Cengiz Under. Per completare il colpo, mancava soltanto un ultimo tassello: il via libera del giocatore.