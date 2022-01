Roma-Juventus, tegola Mou | Tampone positivo e niente big match

Alla vigilia di Roma-Juve, si è diffusa la notizia circa la positività di un tesserato giallorosso. Questi gli ultimi aggiornamenti.

Continuano le difficoltà per Mourinho a poche ore dal delicato incontro con la Juventus. I bianconeri sono attesi sul prato dell’Olimpico domani, domenica 9 gennaio, alle ore 18.30. Al netto dell’assenza con cui dovrà fare i conti Allegri, i capitolini sembrano essere costretti ad affrontare il big match con non poche defezioni.

Da San Siro, infatti, Pellegrini e colleghi sono non solo usciti a testa china a causa del risultato maturato ma soprattutto con la consapevolezza di dover fare i conti con le non trascurabili assenze di Karsdorp e Mancini, ambedue espulsi nel secondo tempo. Una situazione che sembra ricordare quella verificatasi alla vigilia della gara con l’Inter quando, in terra felsinea, la locomotiva olandese e Abraham furono condannati al forfait per quella che sarebbe stata una delle peggiori prestazioni giallorosse degli ultimi anni.

C’è curiosità, dunque, circa quelle che potrebbero essere le future scelte di Mou, sia tattiche che tecniche. L’assenza di Gianluca potrebbe portare lui ad optare per un ritorno alla difesa a 4 ma ciò che catalizza ancora più attenzione è la scelta che il portoghese farà circa Maitland-Niles, arrivato in città ieri e prelevato dall’Arsenal in prestito secco proprio alfine di garantire all’ex Feyenoord una valida alternativa.

Roma-Juventus, altri guai per Mourinho: c’è una positività

E se l’arrivo dell’inglese potrebbe essere fondamentale per sopperire all’assenza dello squalificato Karsdorp, per Mourinho sembrano profilarsi all’orizzonte altre difficoltà. Ci riferiamo alla probabile positività al Covid di un giocatore, la cui identità per ora non è stata resa nota né dal club né dal diretto interessato. Secondo quanto riporta calciomercato.it, si tratterebbe di uno dei titolari dell’undici giallorosso. Una novità che se confermata potrebbe chiaramente complicare la vita al tecnico giallorosso, proprio alla vigilia di una sfida sentita ed importante come quella contro la Juventus.

I dubbi sono numerosi, così come le preoccupazioni. La positività di un titolare, che sarebbe risultato contagiato dal Covid dopo l’ultimo giro di tamponi, ha costretto il club a posticipare l’allenamento odierno. La Roma ha necessariamente bisogno di punti e di archiviare nel migliore dei modi questa prima parentesi stagionale. Troppe le delusioni arrivate ma altrettanto urgente l’impellenza di voltare pagina. Se il buongiorno si vede dal mattino, però, i presupposti non sono i più felici. Ai già due citati depauperamenti si aggiunge infatti la positività di un altro elemento del gruppo.