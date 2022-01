Roma, Maitland-Niles è atterrato a Ciampino – FOTO

Roma, arrivano le immagini che non lasciano spazio a dubbi. Il giocatore è atterrato in città ed è prossimo a divenire il primo colpo del 2022 targato Pinto.

Che il 2022 non si sia aperto nel migliore dei modi è chiaro a tutti. L’incipit del nuovo anno ha invece sottolineato come la squadra sia ancora lungi dal raggiungere l’acme di un percorso di crescita apparso fin qui molto meno lento di quanto dai più pronosticato.

Siamo però solo a gennaio, il girone di ritorno è appena iniziato e i presupposti per far bene e archiviare le reiterate delusioni della parentesi autunno-invernale ci sono tutti. Servirà però agire in modo veloce, onde evitare una catarsi tardiva che impedica a Pellegrini e colleghi di concludere la stagione raggiungendo almeno qualche obiettivo di quelli prefissati a inizio anno.

In attesa dell’inizio della Coppa Italia e della ripresa della Conference League, entrambi itinerari da affrontare con massima attenzione e rispetto per gli avversari, il campionato mette a disposizione 54 punti. L’obiettivo è quello di perderne il meno possibile, dopo averne dissipati già molti in questi quattro mesi. A partire dalla gara di domenica con la Juventus.

Roma, Maitland-Niles è in città

Riportiamo, intanto, la notizia forse più importante della giornata. Il tanto atteso primo colpo targato Pinto è finalmente arrivato. Maitland-Niles è infatti sbarcato a Ciampino ed è prossimo ad aggregarsi alla squadra per aiutare lo Special One e i suoi nuovi compagni. Dopo una trattativa non semplice e alla fine concretizzatasi sulla base di un prestito secco, Karsdorp ha finalmente un sostituto all’altezza.