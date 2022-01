Bufera social, non è passato inosservato lo scambio di commenti nato in queste ore tra il giallorosso ed un ex tesserato dei capitolini.

Il nuovo anno non si è aperto per la Roma che ha inaugurato il 2022 tornando a palesare uno dei più grossi limiti che ha contraddistinto l’ultimo biennio di Pellegrini e colleghi. L’incapacità ossia di imporsi nei big match.

Al netto della grande vittoria di Bergamo a metà dicembre, lo scacchiere di Mourinho è quasi sempre andato in difficoltà quest’anno contro i top team, dimostrando di non aver ancora oltrepassato quel limite tante volte riconosciuto anche a Paulo Fonseca. Partendo dal presupposto che affrontare il Milan sia sempre difficile e senza dimenticare le non poche polemiche nate a causa di alcuni episodi arbitrali, il rammarico dei tifosi è stato amplificato dalla consapevolezza di aver affrontato un avversario rivisitato in modo importante a causa di diverse positività.

Non c’è però tempo per piangere sul latte versato, soprattutto se si considerano i prossimi impegni dei capitolini. Intanto, poche ore dopo i 90 minuti di San Siro e all’antivigilia di Roma-Juventus, non è passata inosservata la vicenda social vedente come protagonisti Gonzalo Villar e Juan Jesus.

Bufera social, la risposta di Juan Jesus a Villar

Il brasiliano ha lasciato Trigoria la scorsa estate, dopo essere stato messo ai margini da Fonseca prima e dallo Special One poi, in seguito ad una lapalissiana involuzione che ha contraddistinto le sue ultime stagioni che lo hanno reso ben lontano da quel profilo si limitato ma comunque utile apprezzato sia con Spalletti che con Di Francesco.

Il certaldino lo conosce molto bene, come emerso anche dalla sua scelta di puntare sull’ex Inter la scorsa estate. Una decisione forte quanto rischiosa ma che fin qui ha permesso di raccogliere frutti agro-dolci. Juan Jesus ha compiuto qualche errore, soprattutto nella gara con lo Spezia, ma ha dimostrato all’ombra del Vesuvio una quasi inattesa continuità e capacità di rendimento.

Dopo non aver sfigurato nemmeno ieri, all’Allianz Stadium nel complicato incontro con la Juventus, il numero 3 ha postato una fotografia sul proprio account Instagram, commentata dall’amico ed ex compagno Gonzalo Villar. Ai complimenti del numero 8, dettosi felice di vederlo così “sul pezzo”, è seguita la non felicissima risposta del sudamericano.

Ringraziando Villar, Jesus ha infatti commentato in questo modo. “Grazie fratello. Ora emerge l’incapacità di certe persone. Un abbraccio”.