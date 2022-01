Roma-Juventus, Allegri annuncia mezza formazione e un’assenza sicura

Il tecnico dei bianconeri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus. Molti i ritorni per gli avversari

Domani 9 gennaio, alle 18.30, va in scena Roma-Juventus allo Stadio Olimpico. Un’altra sfida difficile per i giallorossi che solo due giorni fa hanno sfidato il Milan al San Siro. Contro i rossoneri è stata una gara combattuta che, però, ha visto trionfare gli uomini di Pioli. Per la Roma vanno segnalate due assenze importanti. A saltare la gara con la Juve, infatti, saranno Rick Karsdorp, squalificato per doppia ammonizione, e Gianluca Mancini, assente per lo stesso motivo. La difesa di José Mourinho sarà sguarnita di due pezzi importanti, che il tecnico cercherà di sostituire al meglio.

Mentre il sostituto di Mancini sarà inevitabilmente uno dei difensori centrali presenti in rosa, oppure nessuno con una possibile difesa a 4, per Karsdorp il discorso è diverso. L’olandese, infatti, dato che le alternative presenti non hanno mai convinto Mou, potrebbe essere sostituito da Stephan El Shaarawy. L’esterno ha già giocato qualche partita come quinto di centrocampo ed è piaciuto molto al tecnico. In alternativa al Faraone c’è l’ultimo acquisto della Roma, Ainsley Maitland-Niles. L’inglese deve essere ancora ufficializzato, ma se tutto va per il verso giusto è molto probabile che scenda in campo già contro la Juventus. Un battesimo del fuoco, insomma.

Leggi anche: Calciomercato Roma, sprint per l’accordo | Spunta la data

Roma-Juventus, Allegri: “Squalifica giusta. Ecco chi mancherà”

Alla vigilia della gara dello Stadio Olimpico, Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico ha dato qualche anticipazione della gara e ha parlato anche della squalifica ricevuta dopo la partita con il Napoli. Secondo il Giudice Sportivo, infatti, l’ex allenatore del Milan ha rivolto degli insulti all’arbitro e per questo non potrà prendere parte a Roma-Juventus.

Nell’incontro con la stampa è stata immancabile la domanda proprio su questo episodio a cui Allegri ha risposto: “È giusto, ci stava. È stato deciso così, ora pensiamo alla partita“. Così l’allenatore della Juve ha commentato la scelta del Giudice. Poi, sempre nella conferenza, ha annunciato un’assenza importante: “Alex Sandro non ci sarà, Chiesa e Dybala stanno ritrovando la forma migliore“. Infine, Allegri ha concluso annunciando parte degli undici che scenderanno in campo: “Cuadrado gioca, Pellegrini non ha i 90 minuti nelle gambe. In terzini ve li ho dati e i centrali sono quelli“. È possibile, quindi aspettarci un a difesa della Juve composta da Cuadrado, Rugani, De Ligt e De Sciglio.