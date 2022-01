Roma-Juventus, ultim’ora ufficiale | Torna a disposizione di Mou

Roma-Juventus, ultim’ora ufficiale: torna a disposizione di Mourinho. Ecco le ultime da Trigoria dopo l’allenamento di oggi

Un recupero importante per José Mourinho. Non è stato comunicato nulla dalla società, ma dalle immagini dell’allenamento che si vedono di oggi, giorno di rifinitura prima della gara contro la formazione di Massimiliano Allegri, si nota un particolare che non può passare inosservato.

Borja Mayoral, l’attaccante spagnolo che lo scorso 2 gennaio era risultato positivo Al Covid, ha superato la malattia ed è quindi abile e arruolabile per la gara di domani del tardo pomeriggio. Un recupero importante per lo Special One, che avrà un’opzione in più per l’attacco.

Roma-Juventus, Mayoral torna a disposizione

Oggi, Mayoral, si è allenato con i compagni che hanno giocato poco o che non sono scesi per niente in campo a San Siro. Con lui anche Maitland-Niles, il nuovo acquisto giallorosso. Ma oltre questo, è sicuramente importante sapere che Mou avrà la possibilità di fare delle scelte a gara in corso. Anche perché dall’inizio, ovviamente, lo spagnolo non partirà.

Mayoral comunque rimane anche al centro delle trattative di mercato. Difficilmente andrà alla Fiorentina – come paventato per molto tempo – potrebbe anche tornare in Spagna. Oppure, magari, rimanere ancora per altri sei mesi alla corte del tecnico portoghese che potrebbe anche decidere di mandarlo in campo con una certa continuità nella seconda parte di stagione. Discorsi, comunque, che verranno affrontati più avanti. La notizia, quella importante, è che domani sera sarà almeno in panchina.