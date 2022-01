Calciomercato Roma, cessione sempre più vicina | Le ultime

Il calciomercato della Roma è entrato nel vivo dopo pochi giorni dalla sua apertura, ma potrebbe concludersi presto.

Non si fermerà a Ainsley Maitland-Niles il mercato in entrata di Tiago Pinto. Anzi il general manager giallorosso è pronto a chiudere un’altra trattativa in entrata.

Un momento non facile per la compagine di José Mourinho, dopo le due sconfitte nelle prime due partite del nuovo anno, per lo più scontri diretti con Milan e Juventus. La partita persa di ieri per come è arrivata è quella che fa sicuramente più male ed è quella che mostra i più evidenti limiti tecnici e mentali della rosa capitolina. Intanto nelle prossime ore si dovrebbe definire anche l’arrivo di Sergio Oliveira dal Porto.

Calciomercato Roma, cessione sempre più vicina

Il calciomercato della Roma, si concentrerà poi, come la scorsa estate, sulle uscite. Ancora molte trattative sono in ballo e tanti i tavoli aperti su più fronti per Tiago Pinto. Tra Gonzalo Villar, Borja Mayoral, Bryan Reynolds, Riccardo Calafiori e ormai i due fuori rosa Federico Fazio e Davide Santon, quella più calda sembra essere quella del giovane terzino sinistro.

Il prodotto del viviaio capitolino, infatti, è sempre più vicino al Cagliari. L’esterno classe 2002 è da tempo promesso sposo del Cagliari di Walter Mazzarri, che la Roma affronterà proprio nella prossima sfida di campionato domenica. Prestito secco fino a fine stagione è l’accordo tra i club, ma la società giallorossa non ha ancora dato l’ok definitivo, il quale potrebbe arrivare nei prossimi giorni secondo ‘tuttomercatoweb’.