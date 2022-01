José Mourinho pare essere riuscito nel suo intento: dopo l’ingaggio di Maitland-Niles nel corso di questa nuova settimana, come annunciato dallo stesso allenatore portoghese, arriverà anche un centrocampista centrale, quasi certamente Sergio Oliveira. Una prima rivoluzione sta per terminare, con Tiago Pinto che da qui a fine gennaio sarà impegnato a cedere tutti gli esuberi e i calciatori poco graditi all’allenatore. Non finisce qui però, perché le parole di ieri di Mourinho dopo la brutta sconfitta contro la Juventus fanno pensare a una nuova rivoluzione.

GUARDA IL VIDEO!