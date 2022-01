Calciomercato Roma, l’ultima idea porta in Russia | Occasione low cost

Calciomercato Roma, ore febbrili in casa giallorossa sia sul fronte, che su quello legato alle uscite. Cosa sta succedendo.

“Lavori in corso”: così si potrebbe riassumere il senso di una giornata che ha visto la Roma molto attiva sul mercato, per cercare di finalizzare quelle trattative da tempo imbastite e per le quali si aspetta soltanto la fumata bianca decisiva.

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Maitland-Niles, a stretto giro di posta sarà la volta di Sergio Oliveira, per il quale è stato raggiunto un accordo con il Porto, con il lusitano pronto a sbarcare nella Capitale per dare il là alla sua nuova esperienza in giallorosso. Qualcosa in uscita si è smosso, con Villar, Diawara e Mayoral ormai al passo d’addio, una volta memorizzata l’intenzione di Mourinho, che li ha ormai “epurati”. Non è escluso che qualcosa, alla fine, possa essere fatto anche in difesa, reparto che nelle ultime due uscite stagionali contro Milan e Juventus ha denotato scricchiolii piuttosto preoccupanti, e che potrebbe essere rinforzato con un profilo d’esperienza.

Calciomercato Roma, interessamento per Gigot: la situazione

Secondo quanto riportato da transfertmarketweb.com, ci sarebbe anche la Roma tra i club interessati a Samuel Gigot, ventottenne centrale in forza allo Spartak Mosca, legato al club russo da un contratto in scadenza al termine di questa stagione. Situazione che ha attirato l’attenzione di diversi club, con Besiktas, Galatasaray, Saint Etienne e Torino che hanno avviato dei sondaggi esplorativi. Sebbene il contratto del transalpino scada nel 2022, come riferito da Trasnfermarkt.de, la sua valutazione si aggira sugli 11 milioni di euro; più verosimile, però, che si provi ad imbastire una trattativa per giugno, quando il difensore centrale sarà a tutti gli effetti uno svincolato. in questa stagione, il classe ’93 ha collezionato 24 presenze, mettendo a referto anche un goal.